（Photo Credit：dancarter4mayor.ca）

从无家可归者到市长：大多奥沙瓦市新市长的前世今生

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 27 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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无论从哪一方面看，丹.卡特（Dan Carter）都算得上是一个成功人士：他有一个幸福的家庭，不久前又当了祖父；他在星期一（10月22日）的安省市选中以高票击败对手，当选大多奥沙瓦市长。谁会想到，他曾深陷毒瘾，流落街头十几年，30岁后才学会阅读。

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他在本星期接受CBC采访时表示，如果没有他的姐姐莫琳，他不会有今天。“是她救了我一命。”

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奥沙瓦新市长卡特和妻子宝拉。(Submitted by Paula Carter/CBC)

童年命运多舛

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卡特的生母在他很小的时候就去世了，他两岁时被一对夫妇领养。他们已有儿女，但是很疼爱这个养子。早年的小城生活给卡特留下了温馨的回忆。

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八岁那年冬天，他在送报途中去一个加油站避寒，在那里遭到一个陌生人性侵。他没有告诉任何人，想努力忘掉这件事，让生活像过去一样继续下去。

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但是在他13岁那年，他最崇拜的哥哥迈克尔因车祸丧生。在此之前，他的生活已经开始出现问题。性侵留下的阴影之外，他还发现自己有读写障碍。他小心保守这个秘密，努力做一个正常的少年。但是失去哥哥的打击把他完全击垮了。

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他在给哥哥守灵的晚上喝下人生中第一口酒，从此一发而不可收。他在市选前接受《多伦多星报》采访时曾说，喝酒让他感觉自己变成了另一个人，变得像他盼望的那样聪明伶俐，招人喜欢。

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流落街头十四年

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十七岁时，他已经深陷毒瘾和酒瘾，和父母亲友都断了联系。此后十四年，他是在多伦多和奥沙瓦街头度过的。一位退休警察在看到CBC的采访报道后留言说，他还记得卡特当时的样子。“看到他彻底改变生活真令人惊叹。祝贺你卡特先生，干得好。”

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（CP/Christopher Katsarov）

终于有一天，他在重病中给姐姐打了个电话：“莫琳，我想我要死了。”他在采访中说，瘾君子对家人朋友很恶劣，所做的每一个选择和决定都被毒瘾绑架，最后让大家避之唯恐不及，变成孤家寡人。但是莫琳不一样。

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莫琳把他叫到家里，告诉他：“你今天只有两个选择，要么去死要么去戒酒戒毒。”他选择了进戒毒所。那一年他31岁。

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在戒毒所里，他第一次说出埋藏心底的秘密：被性侵的往事，以及三十多岁了还是写不出一个简单的句子。他说，这很尴尬，但是也让他卸下了一个沉重的心理负担，从此不需要再躲躲藏藏了。

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生活发生转变

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戒毒成功，努力学习读写，卡特的生活渐渐走上了正轨。他在一个地方电台找到了工作，后来又开了自己的公司，还经常应邀演讲。2014年，他在妻子的鼓励下竞选市议员，成功当选。

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现在他又当选了奥沙瓦市长。回望过去三十年的经历和改变，他认为自己是幸运的。他希望自己的人生经验能让他更好的回馈社区。

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不过，有些人已经不能来祝贺他的当选了。哥哥早亡，父母也已经去世。而把他从深渊里拉出来的姐姐莫琳，也在9年前结束了自己的生命。

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卡特说：“她一直对我有信心，一直相信有一个真正的我，只是在毒瘾里迷失了。”

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（RCI with CBC, As It Happens, Megan Williams, Sheena  Goodyear, Jeanne Armstrong, Toronto Star）

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