从无家可归者到市长：大多奥沙瓦市新市长的前世今生

无论从哪一方面看,丹.卡特(Dan Carter)都算得上是一个成功人士:他有一个幸福的家庭,不久前又当了祖父;他在星期一(10月22日)的安省市选中以高票击败对手,当选大多奥沙瓦市长。谁会想到,他曾深陷毒瘾,流落街头十几年,30岁后才学会阅读。

他在本星期接受CBC采访时表示,如果没有他的姐姐莫琳,他不会有今天。“是她救了我一命。”

童年命运多舛

卡特的生母在他很小的时候就去世了,他两岁时被一对夫妇领养。他们已有儿女,但是很疼爱这个养子。早年的小城生活给卡特留下了温馨的回忆。

八岁那年冬天,他在送报途中去一个加油站避寒,在那里遭到一个陌生人性侵。他没有告诉任何人,想努力忘掉这件事,让生活像过去一样继续下去。

但是在他13岁那年,他最崇拜的哥哥迈克尔因车祸丧生。在此之前,他的生活已经开始出现问题。性侵留下的阴影之外,他还发现自己有读写障碍。他小心保守这个秘密,努力做一个正常的少年。但是失去哥哥的打击把他完全击垮了。

他在给哥哥守灵的晚上喝下人生中第一口酒,从此一发而不可收。他在市选前接受《多伦多星报》采访时曾说,喝酒让他感觉自己变成了另一个人,变得像他盼望的那样聪明伶俐,招人喜欢。

流落街头十四年

十七岁时,他已经深陷毒瘾和酒瘾,和父母亲友都断了联系。此后十四年,他是在多伦多和奥沙瓦街头度过的。一位退休警察在看到CBC的采访报道后留言说,他还记得卡特当时的样子。“看到他彻底改变生活真令人惊叹。祝贺你卡特先生,干得好。”

终于有一天,他在重病中给姐姐打了个电话:“莫琳,我想我要死了。”他在采访中说,瘾君子对家人朋友很恶劣,所做的每一个选择和决定都被毒瘾绑架,最后让大家避之唯恐不及,变成孤家寡人。但是莫琳不一样。

莫琳把他叫到家里,告诉他:“你今天只有两个选择,要么去死要么去戒酒戒毒。”他选择了进戒毒所。那一年他31岁。

在戒毒所里,他第一次说出埋藏心底的秘密:被性侵的往事,以及三十多岁了还是写不出一个简单的句子。他说,这很尴尬,但是也让他卸下了一个沉重的心理负担,从此不需要再躲躲藏藏了。

生活发生转变

戒毒成功,努力学习读写,卡特的生活渐渐走上了正轨。他在一个地方电台找到了工作,后来又开了自己的公司,还经常应邀演讲。2014年,他在妻子的鼓励下竞选市议员,成功当选。

现在他又当选了奥沙瓦市长。回望过去三十年的经历和改变,他认为自己是幸运的。他希望自己的人生经验能让他更好的回馈社区。

不过,有些人已经不能来祝贺他的当选了。哥哥早亡,父母也已经去世。而把他从深渊里拉出来的姐姐莫琳,也在9年前结束了自己的生命。

卡特说:“她一直对我有信心,一直相信有一个真正的我,只是在毒瘾里迷失了。”

(RCI with CBC, As It Happens, Megan Williams, Sheena Goodyear, Jeanne Armstrong, Toronto Star)

