来自各地的2500人参加了周日晚间的匹兹堡犹太教堂死难者烛光悼念活动。 (AP Photo/Matt Rourke)

匹兹堡犹太教堂枪击案：一多伦多女士遇害，反犹仇恨事件增加

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 29 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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枪击案造成11人死亡，包括一名97岁的纳粹屠杀幸存者。加拿大针对犹太人仇恨事件增加。

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星期六早上，美国宾州匹兹堡一间犹太教堂发生大规模枪击案，造成11人死亡，包括4名警察在内的六人受伤。

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事件发生的教堂为“生命之树，Tree of Life”，位于平静的中产Squirrel Hill社区，给当地人造成极大的震动；而这是美国历史上，最大的反犹死亡事件，震惊世界。

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加拿大广播公司CBC在街上采访了两位老人，老先生是二战犹太人大屠杀的幸存者，他表示，我以为这类事件之会发生在过去，可是，很不幸，事件也在美国发生了。

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匹兹堡犹太教堂枪击案嫌疑人是46岁的罗伯特·鲍尔斯（Robert Bowers） ，他于周一出庭，被控29项罪名，包括11项暴力谋杀，11性因其他人的宗教信仰而杀人，4项伤害警察等。

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而在加拿大，最新的数据显示，针对加拿大犹太社区的仇恨事件上升明显。在2017年，反犹仇视事件的总数为1752件，其中200多件遭到警方起诉。

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75岁的死难者费恩伯格出生成长在多伦多。THE CANADIAN PRESS/HO – Howard Fienberg

多伦多生长女士死亡
加拿大广播公司透露，11名死者年龄在54岁至97岁之间，其中97岁的Rose Mallinger是二战德国纳粹大屠杀的幸存者，却没有躲过美国的反犹主义枪手。

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死者中,乔伊斯·费恩伯格（Joyce Fienberg）出生成长在多伦多，多年前因结婚而移居匹兹堡。今年75岁。

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她曾长期在匹兹堡大学的“学习与发展中心”工作，主要研究课堂与博物馆学生的学习进程，直到她在2008年退休。

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与她相熟的朋友介绍说，乔伊斯总为别人着想，热情，慷慨，富有活力。

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据报道，当时，犹太教堂正在举行祷告活动。枪手破门而入，高喊“犹太人都该死”，并开始向人群开枪。

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周日，匹兹堡悼念死难者现场。 (AP Photo/Gene J. Puskar)

加拿大城市烛光祈祷
周一晚间，加拿大多个城市将举行烛光悼念活动，包括蒙特利尔、温哥华、渥太华、哈利法克斯等。来自不同宗教文化背景的人自发聚集在一起，与犹太社区一起为死难者祈祷。

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蒙特利尔犹太人教堂的拉比Reuben Poupko在接受访问时表示，匹兹堡犹太教堂的枪击案触动了每一个犹太社区。

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他表示，每个人都能够感同身受，因为犹太社区经常是犯罪活动侵害的目标，这几年，反犹暴力事件上升很快。

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极右、反犹主义回潮？
上个星期，美国先是发生极右分子给民主党人、特朗普批评者、以及主流媒体如CNN，寄出炸弹包裹，目前已经发现了15个。FBI在周五逮捕了嫌疑人，一名特朗普支持者，56岁的 Cesar Sayoc。

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接着在周日发生了犹太教堂的枪击案。46岁的鲍尔斯在一个反犹网站上非常活跃。最近，他重复总统特朗普的谎言，称从洪都拉斯来的难民潮中有中东人，而这股难民潮是犹太富豪索罗斯资助的。

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在枪击案发生前一天，鲍尔斯在网上留言，我不能看着我们的孩子遭到屠杀。不管这事看上去如何，我出发了。

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而在这两个悲剧之间，一名白人至上者持枪试图进入一间黑人教堂，但是因为大门紧锁没能进去。接着，他在一个停车场开枪射杀了两名黑人。

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美国媒体在分析为什么近年会出现极右、反犹主义回潮？政治分析人士表示，这与目前美国的政治气氛有关，尤其是现任总统特朗普的分裂与歧视言论。比如特朗普在集会上表示，自己是个“国家主义者，Nationalists”，他也在演讲中，开始使用“全球主义者，Globalist”—— 这个词被认为是称呼犹太商人的一个暗号。

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不过，美国总统特朗普并不认为反犹以及白人至上犯罪行动和他有关系。事件发生之后，他多次在推特上指责，是媒体的虚假报道导致灾难发生，并再三重复“媒体是人民的敌人”。

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