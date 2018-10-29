加拿大中小企业联合会反对魁省把最低工资提高到15加元一小时

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在魁北克省新政府上任后，魁省的最低工资标准不断成为话题。

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加拿大独立企业联合会（CFIB）表示，他们认为由弗朗索瓦·勒格 （François Legault）领导的新政府不会很快把最低工资提高到每小时$ 15。

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联合会副总裁马丁·赫伯特 （Martine Hébert,）说，她认为新政府是 “明智的”，会避免大幅增工资带来的“负面影响”。

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赫伯特女士指出，安大略省原计划把最低时薪提高到 15加元，但现在维持在$ 14/小时，这是因为安省注意到提升工资导致裁员，特别是兼职职位，对年轻雇员影响更大。

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她认为，如果魁北克省把最低工资从12 加元增加到 15 加元，对就业和工时的影响会非常大。

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赫伯特补充说，这一提升将带来多米诺骨牌效应，使那些 “工资已经较高的人” 要求有更高的报酬。

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她还指出，提升最低工资，成本的增加将会在一定程度上转到客户头上，但这种转移是有限的。

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