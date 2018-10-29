德国总理默克尔：不再寻求党领袖连任，2021年总理任期结束后下台

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星期一，德国总理安吉拉·默克尔（Angela Merkel)在柏林召开记者会时表示，自己不会寻求连任党领袖。

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默克尔还表示，这是她的最后一个总理任期了，在2021年任期结束之后，她会选择下台。

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今年64岁的默克尔从2000年开始，担任德国基督教民主联盟（CDU），一个温和右翼政党的党领袖，至今已经18年了。

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CDU将在今年年底进行新一届党领袖选举。而在周日德国的黑森州（Hessen）地区选举中，CDU虽然保住了第一大党的位置，但支持率从38.3%下降到了27.9%；再早之前的巴伐利亚地区选举中，CDU的得票率也有所降低。

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周日选举中，中间偏左政党社会民主党（SPD）的成绩也不理想，得票率从30.7%下降到19.9%。

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但是极左的绿党得票率上升到了19.5%，位列第三；而极右的德国另类选择（AfD)首次赢得席位，得票率为12%。

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