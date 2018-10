卡尔加里争办冬奥会，当地居民不高兴

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大卡尔加里市申办 2026 年冬奥会的特别委员会(The special committee for Calgary’s bid for the 2026 Olympic Games)正在继续进行努力,刚过去的这个周日 (10月28日),该委员会分别在班夫 (Banff)和坎莫尔 (Canmore)举办了公共咨询,与公众交流信息。

尽管委员会说举办冬奥会能带来这样那样经济上的好处,但当地的许多居民并不相信。

人力短缺

申办委员会的主席玛丽·莫兰 ( Mary Moran)承诺,奥运会将能吸引更多的游客前来落基山脉,并能在未来十年内创造数百个工作职位。

但旅游业的人士说,问题在于,当地多年来一直面临着劳动力短缺的问题。

在班夫工作的人力资源经理凯特琳·波恩(Catherine Bohn)说,所有在旅游业工作的人都知道,我们早就缺人手, 我们缺乏清理旅馆房间、做饭、在商店里服务的人。

她说,她担心卡尔加里举办冬奥会,将进一步加剧缺乏人力的危机,特别是在服务业。

她说:

在我看来,旅游业正在以不可持续的速度增长,为什么还要继续促进?

凯特琳· 波恩还表示,她认为最好就不要在阿尔伯塔省再次举办奥运会。

卡尔加里曾经主办 1988 年冬奥会 (Paul Chiasson/Canadian Press)

住房已经太贵

位于卡尔加里附近的坎莫尔 (Canmore)市拥有1988年冬奥会的越野滑雪设施,因此被提议与卡尔加里一起申办2026年的冬奥会。

杰妮弗·斯太尔福克斯(Jennifer Stelfox)是坎莫尔的居民,她说自己并不反对阿尔伯塔省的竞标,但她不相信特别委员会有关解决人力短缺和住房问题的方案。

她说,奥运会将主要在服务业创造就业机会,而服务业通常给员工支付的是最低工资,鉴于班夫和坎莫尔的住房成本已经过高,许多能工作的人,不可能住在这里。

杰妮弗·斯太尔福克斯(Jennifer Stelfox)说:

我在这里工作了好几年,挣的是最低工资。我知道靠最低工资住在这样一个房租昂贵的城市是什么感觉。我的一些朋友不得不住在自己的车里,或者干脆走了。

另外,2026年冬奥会的竞标委员会说,在冬奥会结束后,坎莫尔市可以把运动员村的住房改造成240多个经济适用房。

但杰妮弗对此不以为然,她说,即使是经济适用房,最低工资群体也住不起,需要的收入会远高于最低工资。

卡尔加里公投

卡尔加里市民将于 11 月 13 日就自己的城市是否应该申办 2026 年冬季奥会进行公民投票。

在坎莫尔市,市议员将于 11 月 6 日作出决定,不需要公投。

加拿大联邦政府于上周五宣布,如果11月13日公民投票的结果是支持申办,如果卡尔加里赢得了主办权,则渥太华计划为卡尔加里冬季奥运会上花上 15 亿加元,但前提是阿尔伯塔省政府和卡尔加里市政府需要拨出相应水平的资金。

(RCI with NellyAlbérola,Kate Adach/CBC)

