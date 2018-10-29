美国是否会再次发生内战？

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加拿大专栏作者马什（Stephen Marche）在他上星期一（10月22日）发表的一篇文章中说，目前美国政坛和社会是如此分裂，发生第二次内战只是早晚的问题。作为美国的紧邻，加拿大应该做好应对这个局面的准备。似乎是为了印证他的悲观预言，在这篇文章发表的同一星期内，美国先后发生了炸弹邮包案和匹兹堡犹太会堂枪击案。

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他在接受CBC主持人Michael Enright采访时解释说， 并不是只有当身穿不同制服的军人互相射击才叫内战。研究世界各地内战和内部冲突的专家告诉他，美国目前的状况已经和内战的定义相当吻合。

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互相仇恨不是第一次，但是达到如此程度非常罕见

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他说，现在有两个美国，两个互相仇恨的美国。在政坛，民主党和共和党都各有至少一半人坚信对方是美国国家安全的威胁。在社会层面，立场不同的亲友越来越难和睦地在一起看一场足球或吃一顿饭。 他以美国人最重视的感恩节晚餐举例说，2016年的一项统计数据显示，在同时有民主党支持者和共和党支持者的美国家庭中，感恩节晚餐的时间平均缩短了50分钟。

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这并不是美国人在1865年内战结束以来第一次彼此仇恨。上个世纪六、七十年代的美国社会激烈动荡，总统肯尼迪和黑人领袖马丁.路德.金在同一年里遭暗杀，水门事件曾使国家最高领导人威信扫地。那样的大风浪，美国不是也平安走过来了吗？

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机制的稳定是社会的安全阀

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马什说，当时虽然乱，但是美国的制度和机构没有被削弱。水门事件是大丑闻，但是媒体揭露了，法庭审理了，而民众相信媒体的报道，对司法制度也有信心。另一个例子是，肯尼迪遭到暗杀，所有人都认为这是整个国家的悲剧。但如果是特朗普被暗杀，至少一半美国人不会认为这是悲剧，不会有举国哀悼这种事。

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他引述内战问题专家的观点说，一个国家是否会走向内战，制度的稳定和有效非常重要。目前在美国，联邦调查局，司法部，甚至最高法院的权威都受到质疑。当然还有媒体。但是马什说，保守派人士讨厌媒体并不是现在才有的，但是总统公开抨击FBI和司法部长就不同了。

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他同时也提醒说，美国的政治分裂和党争早在特朗普上台前就开始了。特朗普只是症状，不是病因。他甚至认为，即使2016年是希拉里.克林顿当选，现在的情况也好不到哪里去。他说，加拿大人应该明白，现在我们面对的并不是脱离正常轨道的美国。

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加拿大：看不到逃生方案

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马什说，加拿大和美国在各方面的关系是如此紧密，五分之一的加拿大GDP来自加美贸易。如果美国出了问题，他想不出加拿大有什么逃生方案。

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不过另一方面，当年加拿大联邦的成立在某种程度上是对美国内战的直接反应。从这个意义上来说，美国内战对加拿大国家认同感的形成贡献良多。如果今天的美国再次陷入混乱，也许对加拿大人来说可以是一个自省自强的机会。

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话虽这么说，马什明显并不乐观。他坦率地承认，目前的形势让他非常担忧。他认为，加拿大上至总理下至一个公司的老板，都应该密切关注美国正在发生的事。

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受到感染的主持人在结束采访时半开玩笑地说：“我本来想过一个安宁周末的……。”

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（RCI with CBC，The Sunday Edition）

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