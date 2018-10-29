一个曼尼托巴省男子被指控在前妻家中秘密安装摄像头，并以性爱视频相要挟

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一名温尼伯市男子被指控在前妻家里偷偷装了摄像头。他在今年4月被逮捕，并被指控私闯民宅，偷窥，擅自散发隐私影像等六项罪名。

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由于法庭颁布禁令，CBC和Radio-Canada等媒体报道没有披露此案当事人的姓名。受害人说，她今年4月首先在卧室里正对着床的墙上发现了摄像头。警察后来又在客厅里发现一个，并发现房子的外墙上被打了一个洞以便让一根USB数据线通过。

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受害人对记者说，她在忍受了多年家暴后，终于在2016年带着两个孩子离开了丈夫。过去两年中，她因前夫的骚扰报警不下二十次。在摄像头被发现后，她接到几个住在美国和巴基斯坦的前婆家亲戚的电话。他们威胁她说，他们手中掌握她和一名白人男子做爱的视频，如果她不去警察局取消指控，他们就会把这些视频传到网上。受害人立刻再次报警。

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此案将在明年2月份开庭审理。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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