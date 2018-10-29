先把钢铝高关税取消了再说：加拿大新民主党敦促联邦政府暂缓签署加美墨自贸协定

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）呼吁特鲁多政府在美国对加拿大钢铝材实施的高关税取消之前不要签署加美墨自由贸易协定（USMCA，也被称为NAFTA 2.0）。一名墨西哥贸易官员上个星期也表达了同样立场。

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为了赶在墨西哥新旧政府更替之前完成，加拿大、美国和墨西哥三国签署新协议的仪式定于11月29日或30日举行。但是墨西哥谈判代表、该国经济部主管外贸的副部长贝克（Juan Carlos Baker ）上星期五（10月26日）在访问加拿大时表示，墨西哥政府在美国取消对墨西哥钢铝材实施的高关税之前不会签字。

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美国目前对外国钢材和铝材分别征收25%和10%的关税。加拿大总理特鲁多星期一（10月29日）在面对记者时没有正面回答是否会为钢铝材关税推迟签署USMCA，只是表示将继续和美方为此进行谈判。

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（RCI with CBC News，Janyce McGregor ）

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