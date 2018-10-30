BC 省森林大火造成的雾霾。@Raptor_Chick/Twitter

气候变化会给加拿大带来什么？各种极端气候，精神困扰，甚至啤酒短缺

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 30 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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科学家说，更温暖的气候正在来临，全球范围都会感受得到。那么，加拿大人会遭遇些什么呢？

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首先，如果全球民众对于气候变化不闻不问，不做任何改变的话，这个日子可能来临的更快。

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2018年7月，蒙特利尔有许多天温度在30度以上，再加上潮湿，像是有40度左右。极端天气令大约70人因天气炎热相关病症而死亡。

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而在西部的BC省，经历了历史上最糟糕的森林火灾。

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8月份，两个巨大的雷雨天气，令多伦多市中心浸泡在雨水中。

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专家认为，一个更加温暖的地球，人们应该准备好这类天气越来越多。

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加拿大环境部的气象学家菲利普斯（David Phillips)表示，人们说，在过去的135年，全球气温升高了一度。不过，在加拿大部分地区，过去70年，气温上升了4至4.5度。也就是说，只用了一半的时间，气温上升了两倍。

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加拿大环境部绘制的从1948年到2012年，全加拿大境内的温度增长图。西北部地区的温度升高最为显著。

加拿大气候变化影响最大的是西海岸的北部内陆地区。如西北内陆地区的Mackenzie地区，气温已经上升了4度到5度。

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全国范围来看，加拿大的夏天升高了一度，冬天平均升高1.4度。

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气候变化行动网组织的负责人阿布（Catherine Abreu)表示，海岸附近的居民正在经历海平面上升，侵蚀，和水灾。

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阿布说，尤其是原住民部落，他们因天气变化失掉了原有的生活方式。

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而在过去的10到15年，加拿大东部受气候变化的影响也逐渐显现。

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没有人可以置身事外。

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加拿大的未来
菲利普斯使用“一切照旧的模式” —— 约克大学依照人类不做出任何改变的情况下，气候将如何变化的模型。结果，到了2050年，多伦多将会有51天气温高于30度。而在2070年，这个数字会达到77天。目前，这个数字是16天。

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而到了冬天，因为气温变化，冰雨天气将会增加50%到60%。

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在草原省份，农作物生长天气延长，但是，森林野火和雾霾天气也随之增加。

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专家表示，政府间气候变化专门委员会（IPCC）特别报告中，将全球气候上升1.5度与上升2度造成的结果相对比，明显在提醒大家人类面临的危险以及会付出的高昂代价 —— 对自己的未来，我们应该非常小心。

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2013年，多伦多地区的冰风暴，政府事后花费约为1亿零6百万加元。 (Aaron Vincent Elkaim/Canadian Press)

代价沉重
在加拿大，气候变暖第一个负面影响是水灾增加。而水灾也是花费最高的。

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报告显示，从1983年到2008年，灾害保险每年支付的数字是2.5亿加币，但是，从2009年开始，巨大灾害保险大幅上升，现在每年的平均支出是18亿加元。

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有专家表示，他们担忧加拿大没有相对的政策来应对更大规模的灾难。而科学家们也面临挑战，就是如何以科学研究为依据来影响政府的决策。

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而科学家们的信息是明确的，加拿大要准备好应对未来。

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一次短暂的雷暴雨，令多伦多市政府花费8000万。(@earthisanocean/Twitter)

大麦减产啤酒短缺
令普通民众最意想不到的是，气候变化会导致加拿大大麦减产，从而使发酵麦芽酒变得更昂贵，啤酒会跟着减产，价格升高。

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大麦是用来酿造啤酒的作物，而研究显示，如果全球气候升高4度到5度，大麦会减产17%。

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同时，严重的干旱和极端炎热天气导致农作物减产，包括玉米、小麦、大米等都会受影响。

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而科学家专门提及大麦，是想说明，气候变化影响每一个人，而不仅仅是人们普遍认为的只会对贫穷国家产生影响。

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发达国家民众消费的咖啡、茶、酒、巧克力、香烟等都会受到影响，可能导致生活水准下降。

大麦减产将导致啤酒价格升高。CP/Justin Tang

研究预测，加拿大的啤酒价格会翻倍。比如500毫升啤酒会从2块5一瓶上升到5块钱一瓶，这令消费总量下降30%。

而中国和美国两个最大的啤酒消费国家，消费量会下降20%，价格上涨50%。

啤酒生产在东欧国家所受的影响最大，因为按照研究，欧洲大麦产量下降更剧烈，啤酒价格可能会上升七倍。

气候变化带来“生态焦虑症”
与气候变化随之而来的是空气污染，淡水资源缺乏，人类面对更多的不确定性。

心理学家发现，极端天气也会对人的心理造成影响，被称为“生态焦虑症”。意即面对自己无法掌控的气候变化，尤其是经历过水灾森林火灾，瞬间失去家园的人，其心理伤害远远比之前想象的严重。

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