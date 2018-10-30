NDP省议员抨击安省政府取消带薪病假：他才不在乎民众

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安大略省新民主党（NDP)议员Cahterine Fife表示，安省福特政府清楚，砍掉带薪病假以及减少不带薪病假、个人紧急事假政策会对普通劳工带来多大的影响，但是他不在乎。

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星期一，Fife在省政府议会辩论环节表示，她听到了选民对这一政策的反馈。

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她选区的一名女性Carolyn写信给她，告诉她，在八月份，她能够使用一天的带薪病假去参加她婆婆的葬礼。但福特的新政策会迫使她不得不缺席葬礼。

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Fife表示，对于这位选民来说，一天的薪金等于她一周的买菜钱。

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她称，安省劳工部长Laurie Scott肯定听到了不少类似的故事，但是包括省长福特在内的政府官员并不在乎劳工的权益。

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而Carolyn的这封信也同样寄给了省长福特。Carolyn称福特是个伪君子，因为在竞选时，他曾承诺会代表普通百姓。

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福特政府的这项提议（Bill47）取消了前自由党政府通过的多项劳工改革项目，它会冻结最低工资每小时14元至少两年，以及取消两天的带薪病假。同时，会将雇员不带薪病假、个人紧急假期的天数从10天减低为8天。

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福特指出，这项提案会减少公文往来，令经济增长。

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