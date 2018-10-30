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吃肉过时了，加拿大人越来越流行素食

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 30 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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自从 Blue Heron Creamery 于今年 2 月份在东温哥华开业以来，门外老是排着长队，而且人们经常要排上一个小时。

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这家商店专门出售纯素奶酪，那些耐心等待终于进了商店的人，聚精会神地从 25 种纯素奶酪中挑选着自己喜欢的产品。除了素奶酪外，这里还出售酸奶和黄油，这些产品全部是用腰果、杏仁和椰奶等制成的。

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(@blueheroncheese/Instagram)

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尽管价格不菲，这个店还是供不应求。

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科林•梅德赫斯特（Colin Medhurst）是商店的业主之一，他说，商店的大多数客户是受过高等教育的年轻女性，但最近，开始有越来越多原以肉食为主的年纪较大的男性也光顾此店，尝试纯素奶酪。

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他表示，我们的经营火爆，与近年来人们的饮食模式大转型，以及温哥华人对新食品总是充满好奇不无关系。

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少吃肉是新趋势

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事实上，不只是温哥华，整个加拿大的饮食习惯都在变，这正是哈利法克斯市达尔豪斯大学 （Dalhousie University）一项新研究得出的结论。

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该研究发现，加拿大人对吃肉的态度正在迅速发生变化。

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今年 9 月，该大学的研究人员对加拿大全国 1000多人进行了网上抽样调查。

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接受调查的一半以上的受访者表示，他们愿意减少吃肉的数量。

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三分之一的受访者表示，未来6个月内就考虑减少吃肉类。

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另外，目前，已经有超过 640 万加拿大人表示，他们已经在减少吃肉。

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达尔豪斯大学（Dalhousie University）食品分销和政策学的教授斯理文·沙尔博瓦（Sylvain Charlebois）是上述研究的主作者，他说，当然，加拿大人仍然离不开吃肉，但越来越多的消费者正在认真考虑与肉类产品 “脱离” 关系。

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他表示，推动这种新意识的因素，包括肉食对健康，对钱包，对环境以及对动物所带来的潜在影响。

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 (Alphonsine Sabine/Shutterstock)

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性别与年龄

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达尔豪斯大学的研究进一步研究了什么群体最有可能放弃吃肉，结果发现，不同性别，在这个问题上存在差异，女性比男性更容易减少或放弃吃肉。

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另外，每代人的态度也不同：1994 年以后出生的人不把吃肉看作是一餐中必须的，而 1946 年以前出生的老年人，则大多认为肉是一餐中必有的组成部分。

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还有，调查显示，一个人受教育程度越高，就越有可能考虑减少肉食。

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斯理文·沙尔博瓦表示，如果有人问，最喜欢吃肉的是什么样的人？通常，最喜欢吃肉的是受教育程度较低、年纪较大的人，年轻一代在餐饮上已经  “跨越” 了肉食。

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BC省时兴素食

今年早些时候，沙尔博瓦已经进行过一项有关研究，该研究发现不列颠哥伦比亚省 （BC）是加拿大最流行素食主义的省份。

与居住在平原三省和大西洋地区的消费者相比，不列颠哥伦比亚省的素食者要多出 3 倍。

安娜·皮普斯 （Anna Pippus）是一位维护动物权利的律师，也是温哥华的一位素食博客博主，她说，现在许多人对素食主义感兴趣，这也没什么奇怪的，因为素食主义早已不是边缘化的概念了。

她补充说，有不少人虽然不是素食主义者，但都在大力学习如何烹调素食，他们经常问我，怎么煮豆类，如何在孩子的饮食中加入更多的蔬菜，等等。

安娜·皮普斯表示，要想少吃肉，步骤很简单，多学学如何做素菜，打开自己的眼界，看看其他国家的人吃些什么，比如，炒豆腐就是一道很不错的菜肴。

收听

（RCI with Alex Migdal/CBC）

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