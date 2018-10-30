温哥华图书馆收到 $500万私人捐款, 加拿大图书馆史上最大一笔

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温哥华图书馆收到了一笔 500万加元的私人捐款，这是加拿大的公共图书馆至今收到的最大一笔私人捐赠。

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加拿大广播公司报道说，捐赠方是Dilawri集团基金会（La fondation du groupe Dilawri, ），该集团是加拿大最大的汽车经销商集团，这笔捐款将被专门用于翻修图书馆内的儿童区，面积为280平方米。

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翻修工作将于2020年开始。

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温哥华图书馆的馆长 Christina De Castell 说，在2017年，借书的人中有三分之一是12岁及以下的儿童，而且5至9岁的孩子借阅读材料最多，为了跟上新需求，儿童区需要翻修。

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即将卸任的温哥华市长罗品信宣布，温哥华图书馆外位于 Robson 和 Georgia 街对面的一个小广场，将被命名为 Dilawri 广场。

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