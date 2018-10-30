中日韩三国警告公民不要在加拿大抽大麻

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虽然加拿大大麻合法化了，但至少三个亚洲国家警告本国公民，不要在加拿大抽大麻。

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韩国和日本率先对在加拿大旅行和学习的本国公民做出警告，甚至威胁说，他们依然有可能会因此被捕。

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接着，中国也加入其中，不过，没有到会“被捕”那么严重。

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中国驻多伦多领事馆警告中国公民，尤其是留学生，“为了你的身体和精神健康，避免接触和使用大麻。”

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这份声明发表在中国驻多伦多总领馆的网站上，其中详细说明了加拿大联邦和各省政府的大麻携带规定，建议认真阅读，避免违反新规定。

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加拿大在10月17日正式大麻合法化。

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如何执行依然不清晰

在加拿大大麻正式合法化之前，日本驻温哥华领馆已经贴出警告，日本法律对于在海外违法的日本居民也适用，要求日本民众远离大麻。

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韩国政府在加拿大专门召开说明会，也通过政府网站和电视台对韩国公民进行普法。

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韩国政府表示，即使在大麻合法的国家，韩国人如果抽大麻，购买、携带、运送大麻，都是违法行为，并会受到惩罚。

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但是，韩国与日本政府没有说明，他们将采取什么手段来执行这些规定。

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