(Radio-Canada/Coralie Mensa)

继温哥华和多伦多之后，蒙特利尔市拟征收外国人房产税

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 30 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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今年以来，蒙特利尔市中心的公寓有12%被外国人买下。超过一半的外国买主来自中国。

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加拿大房贷与住房保险公司（CMHC）警告说，蒙特利尔市房地产市场出现过热迹象。蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante ）计划仿效温哥华和多伦多，向外国买主征收特别转让税。Radio-Cabada记者Thomas Gerbet报道说，为此她近日将和新任省财政部长会面。因为开征新税之前，必须先由省政府立法赋予蒙特利尔市政府这个权力。

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实际上，普兰特早在去年五月就已经提出过实施外国人房产税的动议。那时她还是蒙特利尔市的反对党领袖。她当选市长后，也曾和当时的自由党省政府提出此事。她认为，温哥华和多伦多在采取行动之前拖延太久，蒙特利尔市应该避免犯同样的错误。

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蒙特利尔市长普兰特早就提出外国人房产税的设想。(Radio-Canada/Julie Marceau)

这是几个月以前的事。现在，蒙特利尔市所在的魁北克省已经换成魁北克未来联盟党执政，而涌入该市房地产市场的外国买主，也比普兰特第一次提出征税设想时更多了。CMHC本月公布的报告说，自2018年1月以来，蒙特利尔市中心的公寓有12%被外国人买下。而业内人士认为实际比例可能更高。蒙特利尔Altus经纪公司的咨询部负责人舍里（Vincent Shirley）告诉记者，现在市中心有些楼盘正在建，要等到这些公寓大楼落成、卖出去以后，才能知道到底 有多少买主是不住在加拿大的。

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他说，实际上过去几十年来，外国投资者并不看好蒙特利尔房地产市场。外国资金大量涌入不过是最近一年半的事。最近在一次多伦多的业内人士讨论会上，蒙特利尔引起了很多人的兴趣，这是过去没有过的。

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三分之一外国买主是中国人

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在蒙特利尔买房子的外国人当中过去一直是美国人最多。但是去年以来中国买主的人数暴增64%，现在已经超过了美国人，成为蒙特利尔房地产市场的第一大外国买家。他们喜欢买市中心的公寓，对本地两大高档住宅区的独立房也有兴趣。

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叫价超过3百万加元的蒙特利尔Westmont区豪宅。（CP/Ryan Remiorz）

温哥华和多伦多开始征收外国人房产税以后，更多的中国人转向蒙特利尔。该市麦吉尔房地产和安格物业的老板格罗洛（Patrice Groleau）说，市场快速增长，以至于不容易雇到人。他手下有三个华人经纪，还有一些合作者，日夜和中国那边保持联系。

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和温哥华、多伦多相比，蒙特利尔房价尚在本地人负担能力之内

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魁北克省房地产联合会认为，蒙特利尔市的房价上升幅度在合理范围内，目前还不需要实施特别税。

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根据加拿大皇家银行的计算，蒙特利尔人需要用44%的收入来负担房子。在温哥华和多伦多，这个比例分别是88%和76%。

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蒙特利尔市中心的公寓大楼。（CP/Graham Hughes）

蒙特利尔Prevel公司的负责人之一文森（Laurence Vincent）刚刚就本地房地产市场出版了一本专著。她认为，蒙特利尔应该尽一切努力避免重蹈温哥华和多伦多的覆辙，让蒙特利尔人可以继续有能力在自己的城市做房主。

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她说，在蒙特利尔市中心炒房的人越来越多。过去的买主里有5%到10%是为投资，现在这个比例要高得多。在楼盘发售时一次买下十套这种事并不罕见，以至于她的公司不得不做出限制。

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魁北克省财政部正在考虑是否有必要提交法案，赋予蒙特利尔市收取外国人房地产税的权力。根据省政府的分析报告采用的数据，在今年1月到7月期间，整个蒙特利尔岛上的房产有3.5%卖给了外国买主，比去年同期增加了17%。

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbet, Gravel le matin）

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