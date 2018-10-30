特朗普欲取消“落地国籍”，不再让新生儿自动获得美国国籍

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美国总统特朗普表示，他在考虑用签署总统政令的方式取消“落地国籍”，即在美国出生的婴儿自动获得美国国籍的政策。他在一次采访中说，这很可笑，因为美国是世界上唯一一个这样做的国家：让随便什么人进来，生下孩子，然后孩子就成了美国公民，享有一切公民权利。

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落地国籍是美国宪法第14修正案赋予的权利。如果由总统颁布政令取消它，可能会引发法庭诉讼。但是共和党参议员Lindsey Graham表示将在参议院提交动议。他认为落地国籍吸引非法移民，已经被大部分发达国家所摈弃。

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除美国外，加拿大和阿根廷、墨西哥、巴基斯坦等三十多个国家也实行新生儿自动入籍政策。除巴基斯坦外，这些国家都在美洲大陆。加拿大保守党在今年8月的全党大会上提出废除这项法律，以遏止外国人来加拿大分娩的“生育旅游”。

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（RCI with AP，CBC）

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