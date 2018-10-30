万圣节夜晚出门讨糖易出车祸：加拿大研究和美国数据

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根据加拿大不列颠哥伦比亚大学的一项研究，万圣节晚上出门讨糖的孩子死于车祸的人数高于平时，尤其是4岁到8岁的孩子。

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尽管研究小组的成员都在加拿大，但是他们使用的数据主要来自美国，因为美国国家公路安全局的统计更加全面。研究人员查询了该机构四十多年的车祸死亡分析报告。结果显示，万圣节之夜因车祸死亡的行人比平时多43%，其中4岁到8岁儿童死于车祸的几率是平日的十倍。

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主持这项研究的斯泰普斯（John Staples）说，父母不应因安全风险禁止孩子在万圣节晚上出门，而是可以用一些办法增加安全系数，例如在孩子的服装上贴上反光片，利用这个机会教他们遵守交通规则和如何看红绿灯和过马路等安全常识。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC）

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