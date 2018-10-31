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为什么年轻一代成为新的疫苗怀疑论者？

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 31 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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流感季节刚刚开始，很多加拿大人会卷起袖子，注射流感疫苗。

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不过，在疫苗怀疑论者当中，新增了一群年轻人。他们也加入合唱，怀疑疫苗的安全性和有效性。

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最新发表的一份《欧盟疫苗信心调查》就此询问了28个欧盟国家的人。结果发现，比起65岁以上的老年人，年龄在18岁到24岁的年轻人对疫苗的安全与效果信心降低28%，而25岁到34岁的年轻人更是降低了39%。

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非常讽刺的是，当分析年轻一代对疫苗的信任度为何降低时，其中的一个原因竟然是，年轻一代的教育程度更高。

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在对欧盟年轻人的调查中发现，受教育程度越高的人，对于疫苗的信任度越小。他们也更倾向于不相信儿童打疫苗非常重要，也不觉得麻疹腮腺炎麻疹混合疫苗（MMR）重要。

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另一个原因可能是，年轻一代更倾向与相信社交媒体，而不是传统媒体 —— 而社交媒体上，更倾向于对疫苗产生怀疑。

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同时，有部分医生也对疫苗的安全和有效性产生怀疑，这令年轻家长对疫苗的印象打了折扣。

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2016年，在全球范围内进行的对疫苗信心调查显示，相较于东欧和南欧，美国和加拿大对疫苗的信心属于比较高的。但是，比起南美洲国家，加、美对于疫苗安全性的担忧更高。

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在加拿大的魁北克，2018年的一项对新生儿母亲的调查显示，她们中56%对疫苗安全性不太担心，近29%有中等程度担忧，而有15%表示非常担心。

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