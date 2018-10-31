为什么年轻一代成为新的疫苗怀疑论者？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

流感季节刚刚开始，很多加拿大人会卷起袖子，注射流感疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，在疫苗怀疑论者当中，新增了一群年轻人。他们也加入合唱，怀疑疫苗的安全性和有效性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最新发表的一份《欧盟疫苗信心调查》就此询问了28个欧盟国家的人。结果发现，比起65岁以上的老年人，年龄在18岁到24岁的年轻人对疫苗的安全与效果信心降低28%，而25岁到34岁的年轻人更是降低了39%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

非常讽刺的是，当分析年轻一代对疫苗的信任度为何降低时，其中的一个原因竟然是，年轻一代的教育程度更高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在对欧盟年轻人的调查中发现，受教育程度越高的人，对于疫苗的信任度越小。他们也更倾向于不相信儿童打疫苗非常重要，也不觉得麻疹腮腺炎麻疹混合疫苗（MMR）重要。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个原因可能是，年轻一代更倾向与相信社交媒体，而不是传统媒体 —— 而社交媒体上，更倾向于对疫苗产生怀疑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，有部分医生也对疫苗的安全和有效性产生怀疑，这令年轻家长对疫苗的印象打了折扣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年，在全球范围内进行的对疫苗信心调查显示，相较于东欧和南欧，美国和加拿大对疫苗的信心属于比较高的。但是，比起南美洲国家，加、美对于疫苗安全性的担忧更高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大的魁北克，2018年的一项对新生儿母亲的调查显示，她们中56%对疫苗安全性不太担心，近29%有中等程度担忧，而有15%表示非常担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada