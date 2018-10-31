人类是罪魁祸首：过去40年，全球野生动物数量下降60%

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在中南美洲以及加勒比海地区，野生动物数量下降了89%。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界野生动物基金会（World‘s Wildlife Fund)最新报告称，世界上的野生脊椎动物，包括鱼类、鸟类，哺乳动物等不同物种的数量大幅下降。

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从1970年到2014年，全球16,700野生物种的种群数量平均下降60%。

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世界野生动物基金会加拿大分会的科学家James Snider表示，这个数字的确是个警告，无论是加拿大还是全球各地，物种灭绝正在来临。

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其中，最为糟糕的是以下两个地区：

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“新热带王国”地带，主要包括中南美洲和加勒比海地区，野生动物种群数量下降了89％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 在淡水生态系统，野生动物数量减少了83％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界野生动物基金会的报告称，造成野生动物数量大幅下降的原因是，人类的过度开发扩张，造成动物丧失栖息地，以及失去食物。

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同时，气候变化也是野生动物数量下降的原因之一。

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科学家表示，这份报告应该引起人类足够重视，地球正面临生物物种多元化灾难，而且野生动物数量与物种减少的速度正在加快。

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加拿大政府签署了联合国生物多样性公约，同意保护10%的水域和17%的土地，但目前做的远远不够。

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