Darren Calabrese/Canadian Press

加拿大边境服务署将加大遣返非法移民力度

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 31 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大边境服务署正在驱逐申请难民被拒者和其他非法移民方面加大工作力度。加拿大广播公司获得的一份加拿大边境服务署在1017日发出的文件显示，今后每年计划驱逐的非法移民人数为一万人，比现在的人数增加35％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

边境服务署执勤和情报部主任布拉德·沃兹尼（Brad Wozny）在发给下属的通知中确认，要以每年驱逐一万名非法移民为目标。边境服务署的发言人巴尔·坎贝尔（Barre Campbell表示，加拿大对于那些寻求庇护的人们来说仍然是一个开放的国度，我们将继续怀着同情心公平地对待他们。同时加强遣返那些不受欢迎的人，这是为了确保加拿大“移民和难民保护法”得到有力的执行”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

应该驱逐的非法移民已经积压了1.8

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大移民部列出的应被驱逐者的人名单上已有18,000人。坎贝尔解释说，这些人还没被遣返有多种原因，有的正在上诉、等待法院判决，有的被暂时中止遣返程序，还有的是因为没有旅行证件、医疗问题等。而现在可以马上执行递解的有约5,300，他们没有任何理由继续留在加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

坎贝尔说：“虽然加拿大多年来一直是一个人道主义国家，欢迎移民和寻求庇护者，但所有来到这个国家的人都需要遵守我们的法律和程序。尤其是那些进入难民申请程序的人，不符合资格的人必须离开加拿大或被遣返”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在过去5年中驱逐出境的人数波动较大。2012年最高时曾达到18,987次。随后几年急剧下降，到2017年只有8,472次。而今年到目前为止只驱逐了6,083

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Graham Hughes/The Canadian Press

随着近两年来从美国越境非法进入加拿大的人数大幅增加，加拿大也需要加强驱逐非法移民的力度。今年5月，加拿大政府公布的数字显示，自2017年初以来已有68,000名非法入境者。尽管其中有很高比例的人不符合难民条件，但只有不到1％的人被驱逐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）曾说，列出需要遣返的名单是需要一定时间的。重要的是我们需要加快作出决定的程序，包括上诉和遣返的程序。现在，古德尔表示：“边境服务署的做法正确，正在尽力而为。我们必须加快这项工作的步伐，并已为边境署提供了一些额外的资源来完成必要的工作”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古德尔指的是今年的联邦预算中为边境服务署额外拨款750万加元，以确保那些难民申请者在上诉失败，进入遣返程序后，能立即被驱逐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对难民申请的案例要考虑周到

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大难民事务委员会执行主任珍妮特·丹奇（Janet Dench）表示，他们也预计随着寻求庇护者人数的增加，驱逐的人数也会相应增加。但她同时也说，如果预先设定遣返目标就可能导致出现人道主义考虑不足的驱逐令。“而这又会招致批评的风险，我们会在媒体上看到更多关于难民个人和家庭的故事，加拿大民众也会问，为什么要驱逐这些人？这是很有可能发生的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Louis-Marie Philidor/Radio-Canada

加拿大广播公司的一篇报道中就提到了一位来自喀麦隆的人权活动家阿温尕法克（Awungafac）。他在加拿大申请难民被拒，现在担心被递解回国。他与一个英语少数民族权利组织有联系，该组织主张武装斗争。但他坚称自己从未参与过该组织的活动。他的律师正在尝试利用所有法律途径。他说：“我本来就担心在自己国家所做的工作，在他们发出逮捕令后逃了出来，如果现在回去肯定活不了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境署也有这方面的考虑，因此确定了驱逐出境者的先后顺序：首先是那些涉及国家安全、有组织犯罪、危害人类罪和其他犯罪行为在身的难民申请人，其次是非法入境申请难民被拒者，这两类人是需要立即遣返的。其他失败的难民申请人仅次于这两类人之后。最后则是那些未获得合法居留权的人，包括那些旅游滞留者，工作或学生签证过期后未走的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但丹奇女士认为，在实际执行的的过程中，边境署官员往往是最先遣返那些“最容易”的人，例如申请难民失败的家庭和个人，并将较难遣返的个案推后处理，例如有犯罪记录的人，因为那需要更多的人员来执行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际政治移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

Résidence permanente au Canada : les délais de traitement plombent le projet de vie de 500 demandeurs

RCI | English

A long-running tradition (and way of life) in Western Canada is now history

RCI | Español

Canadá planea deportar anualmente a 10.000 extranjeros y solicitantes de asilo rechazados

وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل قال إنّ كندا ستزيد وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم//Sean Kilpatrick/CPالعربية | RCI

كندا تتّجه نحو زيادة كبيرة في عمليّات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم