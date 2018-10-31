加拿大边境服务署将加大遣返非法移民力度

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加拿大边境服务署正在驱逐申请难民被拒者和其他非法移民方面加大工作力度。加拿大广播公司获得的一份加拿大边境服务署在10月17日发出的文件显示，今后每年计划驱逐的非法移民人数为一万人，比现在的人数增加35％。

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边境服务署执勤和情报部主任布拉德·沃兹尼（Brad Wozny）在发给下属的通知中确认，要以每年驱逐一万名非法移民为目标。边境服务署的发言人巴尔·坎贝尔（Barre Campbell）表示，加拿大对于那些寻求庇护的人们来说仍然是一个开放的国度，我们将继续怀着同情心公平地对待他们。同时加强遣返那些不受欢迎的人，这是为了确保加拿大“移民和难民保护法”得到有力的执行”。

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应该驱逐的非法移民已经积压了1.8万人

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在加拿大移民部列出的应被驱逐者的人名单上已有18,000人。坎贝尔解释说，这些人还没被遣返有多种原因，有的正在上诉、等待法院判决，有的被暂时中止遣返程序，还有的是因为没有旅行证件、医疗问题等。而现在可以马上执行递解的有约5,300人，他们没有任何理由继续留在加拿大。

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坎贝尔说：“虽然加拿大多年来一直是一个人道主义国家，欢迎移民和寻求庇护者，但所有来到这个国家的人都需要遵守我们的法律和程序。尤其是那些进入难民申请程序的人，不符合资格的人必须离开加拿大或被遣返”。

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加拿大在过去5年中驱逐出境的人数波动较大。2012年最高时曾达到18,987人次。随后几年急剧下降，到2017年只有8,472人次。而今年到目前为止只驱逐了6,083人。

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随着近两年来从美国越境非法进入加拿大的人数大幅增加，加拿大也需要加强驱逐非法移民的力度。今年5月，加拿大政府公布的数字显示，自2017年初以来已有68,000名非法入境者。尽管其中有很高比例的人不符合难民条件，但只有不到1％的人被驱逐。

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公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）曾说，列出需要遣返的名单是需要一定时间的。重要的是我们需要加快作出决定的程序，包括上诉和遣返的程序。现在，古德尔表示：“边境服务署的做法正确，正在尽力而为。我们必须加快这项工作的步伐，并已为边境署提供了一些额外的资源来完成必要的工作”。

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古德尔指的是今年的联邦预算中为边境服务署额外拨款750万加元，以确保那些难民申请者在上诉失败，进入遣返程序后，能立即被驱逐。

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对难民申请的案例要考虑周到

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加拿大难民事务委员会执行主任珍妮特·丹奇（Janet Dench）表示，他们也预计随着寻求庇护者人数的增加，驱逐的人数也会相应增加。但她同时也说，如果预先设定遣返目标就可能导致出现人道主义考虑不足的驱逐令。“而这又会招致批评的风险，我们会在媒体上看到更多关于难民个人和家庭的故事，加拿大民众也会问，为什么要驱逐这些人？这是很有可能发生的”。

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加拿大广播公司的一篇报道中就提到了一位来自喀麦隆的人权活动家阿温尕法克（Awungafac）。他在加拿大申请难民被拒，现在担心被递解回国。他与一个英语少数民族权利组织有联系，该组织主张武装斗争。但他坚称自己从未参与过该组织的活动。他的律师正在尝试利用所有法律途径。他说：“我本来就担心在自己国家所做的工作，在他们发出逮捕令后逃了出来，如果现在回去肯定活不了”。

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加拿大边境署也有这方面的考虑，因此确定了驱逐出境者的先后顺序：首先是那些涉及国家安全、有组织犯罪、危害人类罪和其他犯罪行为在身的难民申请人，其次是非法入境申请难民被拒者，这两类人是需要立即遣返的。其他失败的难民申请人仅次于这两类人之后。最后则是那些未获得合法居留权的人，包括那些旅游滞留者，工作或学生签证过期后未走的人。

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但丹奇女士认为，在实际执行的的过程中，边境署官员往往是最先遣返那些“最容易”的人，例如申请难民失败的家庭和个人，并将较难遣返的个案推后处理，例如有犯罪记录的人，因为那需要更多的人员来执行。

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