吸大麻开车？看蒙特利尔的特别警队如何进行测试

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加拿大大麻合法化后，蒙特利尔市警察局（SPVM）成立了一个特别小队，该小队的任务就是专门检测用了大麻后开车的人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 加拿大广播公司派记者 Pascal Robidas 跟着这支小队转了一个晚上。

Pascal Robidas 的报道说，加拿大大麻合法化的同一天，蒙特利尔警局的这支小队开始工作，小队的工作是在公路上随机设置路障，对开车的人进行大麻检测。

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警队的行动中心在蒙特利尔南区的一个小楼内，领队的是中尉布莱恩·坎宁安 （Bryan Cunningham. ）。

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这支新团队的成员是固定的，总共有 10 名警官，来自全市的不同社区，他们在蒙特利尔全岛都可以执行任务。

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在行动启动会议上，布莱恩·坎宁安对队员们说:

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公众对吸大麻的人开车所构成的安全风险有焦虑，有担心，我们的目标是让公众放心。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全部警察接受大麻检测培训

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与喝了酒的人不一样，大麻不会让人的呼吸带上明显的气味，因此更难以检测。

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但布莱恩·坎宁安警官说，他们照样有办法来进行监控。

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这个星期的一个晚上，这支小队在市中心设立了一个检测区，当时已经是晚上 9 点，商店都已经关门，开车的人看到警方的路障，都放慢了车速，显得有些小心翼翼。

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报道说，自 2010年以来，蒙特利尔市的所有警察都接受了对行动协调性测试（ECM）的培训。

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大麻检测小队的方法就是对被怀疑吸了大麻的人进行 ECM 测试。

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行动协调测试

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加拿大广播公司报道说，该测试包括三项内容，如果驾驶者通不过警察的测试，就可能被逮捕。

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测试内容如下：

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转眼球检测

警察会拿出一支笔，要求被检测者的眼球跟着铅笔转，检查其是否会出现眼球的无意识、不稳定转动。

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步行测试

警察将要求被检测人沿着一条直线往前走，然后再转身走回来。

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平衡测试

这项测试包括同时进行多项行动，警察会要求被检测者在大声计数的同时，沿着一条直线行走，以及单脚站立。

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如果用了大麻，会很难完全按照警察的指示做。

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三分之一年轻人以为吸大麻没事

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根据 CAA-Quebec 委托进行的一项研究，有五分之一开车的人以为大麻对开车者的影响跟酒精的一样。

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在年轻人中，每 3 人中就有 1 人认为用大麻是无害的。

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蒙特利尔市警察局的中尉布莱恩·坎宁安表示：

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任何人都能因为反应迟缓或判断力缺失而导致交通事故，每次看到有严重车祸发生，看到一个完全无辜的人被剥夺了生命或受到伤害，这总是会让我感到很痛心。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Pascal Robidas / Radio Canada ）

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