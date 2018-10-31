Radio-Canada

吸大麻开车？看蒙特利尔的特别警队如何进行测试

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 31 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大大麻合法化后，蒙特利尔市警察局（SPVM）成立了一个特别小队，该小队的任务就是专门检测用了大麻后开车的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司派记者 Pascal Robidas 跟着这支小队转了一个晚上。

Pascal Robidas 的报道说，加拿大大麻合法化的同一天，蒙特利尔警局的这支小队开始工作，小队的工作是在公路上随机设置路障，对开车的人进行大麻检测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警队的行动中心在蒙特利尔南区的一个小楼内，领队的是中尉布莱恩·坎宁安 （Bryan Cunningham. ）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这支新团队的成员是固定的，总共有 10 名警官，来自全市的不同社区，他们在蒙特利尔全岛都可以执行任务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Radio-Canada/Pascal Robidas

在行动启动会议上，布莱恩·坎宁安对队员们说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公众对吸大麻的人开车所构成的安全风险有焦虑，有担心，我们的目标是让公众放心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全部警察接受大麻检测培训

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与喝了酒的人不一样，大麻不会让人的呼吸带上明显的气味，因此更难以检测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但布莱恩·坎宁安警官说，他们照样有办法来进行监控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期的一个晚上，这支小队在市中心设立了一个检测区，当时已经是晚上 9 点，商店都已经关门，开车的人看到警方的路障，都放慢了车速，显得有些小心翼翼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，自 2010年以来，蒙特利尔市的所有警察都接受了对行动协调性测试（ECM）的培训。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大麻检测小队的方法就是对被怀疑吸了大麻的人进行 ECM 测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Radio-Canada/Pascal Robidas

行动协调测试

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，该测试包括三项内容，如果驾驶者通不过警察的测试，就可能被逮捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

测试内容如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 转眼球检测

警察会拿出一支笔，要求被检测者的眼球跟着铅笔转，检查其是否会出现眼球的无意识、不稳定转动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 步行测试

警察将要求被检测人沿着一条直线往前走，然后再转身走回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 平衡测试

这项测试包括同时进行多项行动，警察会要求被检测者在大声计数的同时，沿着一条直线行走，以及单脚站立。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果用了大麻，会很难完全按照警察的指示做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : iStock/400tmax

三分之一年轻人以为吸大麻没事

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据 CAA-Quebec 委托进行的一项研究，有五分之一开车的人以为大麻对开车者的影响跟酒精的一样。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在年轻人中，每 3 人中就有 1 人认为用大麻是无害的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

蒙特利尔市警察局的中尉布莱恩·坎宁安表示：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

任何人都能因为反应迟缓或判断力缺失而导致交通事故，每次看到有严重车祸发生，看到一个完全无辜的人被剥夺了生命或受到伤害，这总是会让我感到很痛心。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Pascal Robidas / Radio Canada ）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

Résidence permanente au Canada : les délais de traitement plombent le projet de vie de 500 demandeurs

RCI | English

A long-running tradition (and way of life) in Western Canada is now history

RCI | Español

Canadá planea deportar anualmente a 10.000 extranjeros y solicitantes de asilo rechazados

وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل قال إنّ كندا ستزيد وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم//Sean Kilpatrick/CPالعربية | RCI

كندا تتّجه نحو زيادة كبيرة في عمليّات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم