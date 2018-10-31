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网上对医生的评语可信吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 31 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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许多加拿大人在需要找医生的时候会先上网查查其他患者的评价再做决定。超过一半的加拿大医生在著名的RateMDs网站上都有网页。你可以看到他们被打了几颗星，读到别人接触他们以后的感想。但是，这些评价并不总是可信。CBC的医学与公共卫生事务记者凯莉.克劳（Kelly Crowe）在走访各方后发现，它们的背后常常有医生、网站和新兴的“网络声誉管理”行业的运作。

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Kelly Crowe (CBC)

网站本身提供付费的“声誉管理工具”

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RateMDs网站是免费的。任何一个患者都可以在上面发帖，称赞或抱怨自己的医生。医生当然也可以做出回应。但是除此以外，该网站还向医生提供“声誉管理工具”，分为月费179美元和359美元两种套餐。医生无论选择哪一种，都可以用其中的“评分管理”功能隐藏三条差评。

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不过这些被隐藏的差评不能被删除。一旦停止付费，它们会重新出现在该医生的页面上。

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RateMDs这样的专业人士评估网站实际上做的是两头生意。它们一方面为患者提供发声平台，另一方面也为医生提供增加知名度的平台。声誉管理套餐的功能之一是在其他医生的页面上放广告。

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还有其他公司帮医生“管理”网络声誉

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GlowingMDs是一家专门帮助医生“挽回”声誉的公司。一个医生如果每月付费229加元，就可以让患者用该公司的评估模板给自己打分和写评语，然后通过公司把这些评语登到RateMDs网站上。

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公司负责人弗曼（Ryan Forman）说，他们也不能删除差评，但是至少可以登来自医生的“合理评语”以改善其形象。

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医生评估网站会删除“来源可疑”的评语。弗曼说，过去曾经发生过评语被删除的事，因为对同一个医生的多条评价从一个地方发出，被网站发现了。但是现在他们使用的一种软件可以绕过网站系统的过滤。

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弗曼承认，如果医生精通高科技的话，自己就能安装这种软件，然后想把同样的评语发多少次就发多少次。

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另外，医生如果受过业内规管机构的处罚，患者在RateMDs网站上是看不到的。这意味着，即使一个医生曾经性侵患者或出过医疗事故，他的网页上仍然可能满是赞誉。

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对医生来说，评估网站最大的弊病是匿名

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在评估网站上给医生打分写评语不需要提供姓名、电邮或电话。一旦有人对一个医生发表评论，网站上就有了该医生的网页。医生本人可以去发帖，却无权删除网页。被人诋毁的情况时有发生。不止一个医生甚至被医院员工假称患者发帖诬告过。

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多伦多皮肤科医生索里什（Nowell Solish）不久前在接受《环球邮报》记者采访时说，他有一次收到许多针对他的秘书的差评，后来了解到，这些评语都是这位秘书的前男友发的，目的是想让她被解雇。

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另外，患者可以在网站上指名道姓地骂医生，但是医生却受到保护患者隐私规定的约束，因此即使发帖也很难为自己辩护。弗曼说，他正是在看到他所在的诊所里发生过这些问题后才有了创办声誉管理公司的想法。

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缺乏监管

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现在任何一类专业，不论是医生、律师还是理发师，不管本人是否同意，都会被人评估。任何一家公司都可以建一个评估网站。前加拿大隐私专员贝尔涅（Chantal Bernier）认为，提供和接受服务的两方的权利平衡本来就很棘手，而现在的问题是没有专门的法律来处理这种情况。

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（RCI with CBC， Kelly Crowe，The Globe and Mail, Paul Taylor）

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