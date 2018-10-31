2021年，加拿大将把移民数量增加到每年35万人

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加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期三（10月31日）宣布了联邦政府未来三年的移民计划。到2021年，加拿大将把每年接受移民的数量增加到35万人。这个数字比今年的计划多4万，意味着加拿大每年将接受相当于总人口百分之一的新移民。

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大部分新移民将通过各种特别经济项目被审批和接受，以便更好的适应劳动力市场的需要。胡森表示，加拿大各地都面临劳动力短缺和人口老龄化问题，非常需要经济移民。

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加拿大联邦经济顾问委员会一直建议政府接受更多移民。许多移民团体也提出同样建议。

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今年加拿大计划接受31万新移民，包括经济类移民，家庭团聚移民和难民。

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（RCI with CP，CBC News）

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