承认吸过大麻：加拿大人被美国海关拒绝入境

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埃斯特万（Estevan） ，是加拿大萨斯喀彻温省的一个大约有 11000 居民的小镇，这个小镇位于加美边境，离美国北达科他州的边境仅有16 公里。

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过去，小镇的居民可以轻轻松松地通过边境，去美国那边购物、消闲、办事，但现在的情况却完全不同了。

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(CBC)

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美国边境严格盘问

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这个小镇的镇长罗伊·路德维希 （Roy Ludwig）说，自从加拿大 10 月 17日实施大麻合法化以来，美国边境对要过境的人都进行严格盘问，已经有几名当地居民在美国边境被拒绝入境。

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他说，现在，美国边境的官员会问每个过境的人，你有没有吸过大麻，有人说吸过，结果就被 “拒之门外”。

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他接着说，这是一个相当严重的问题，哪怕你可能是在 20、30 年前吸的，也要回答这个问题。

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在美国北达科他州，娱乐性大麻的使用是不合法的，根据美国联邦法律，持有大麻仍然非法。

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路德维希表示，在过境的时候，有些人会说实话，有些人则会撒谎，害怕遇到麻烦。

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(Elaine Thompson/AP Photo)

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然而，多伦多律师事务所 Blaney McMurtry LLP 的合伙人 Henry Chang 则强调，千万不要对美国边境官员撒谎。

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他说，若对美国边境官员撒谎，后果非常严重，可能被永久禁止入境。

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商店即将开业

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埃斯特万小镇虽然小，但也将拥有自己的合法大麻店。

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原来的计划是设立两家店，但在咨询了警察局的意见后，小镇决定推迟申请第二个销售许可证，希望等到第一家商店开业后，看看这个店对交通等方面有什么影响，再做决定。

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商店的负责人说，现在准备工作已经基本完毕，估计会很快开始营业。

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(Prairie Sky Cannabis)

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吸引美国游客

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埃斯特万离美国近，当地的官员认为，大麻商店开业后，有可能吸引来更多的美国游客。

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罗伊·路德维希表示，这将带来新的挑战，大家已经谈到，想用大麻的美国人有可能涌入埃斯特万，这会给社区带来新的商机，但同时如何防止吸大麻的人开车也是个问题。

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他说，有些旅游公司已经在准备广告，比如，请入住我们的精品酒店，享受我们的高级餐厅，如果你想试一下的话，也可以尝试大麻，然后回酒店过一夜，等清醒过来再回去。

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(Remi Authier/Radio-Canada)

美国海关的一位官员最近告诉加拿大广播公司，在边境处，过境的人若被发现拥有大麻，或者汽车里有大麻，可能会被美国官员逮捕，并受到刑事起诉。

（RCI with John Paul Tasker / CBC）

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