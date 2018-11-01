卡尔加里申办2026年冬奥会一波三折，勉强在市政府过关

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卡尔加里市议会星期三就是否申办2026年冬奥会进行了一整天的辩论后，以投票表决的方式决定在11月13日举行全民公投，由卡尔加里市民作出最后的选择。

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由于此前市政府在举办冬奥会资金问题上与联邦政府难以达成共识，市政府几乎决定放弃申办。 但星期二晚上勉强与联邦政府达成了共同出资的协议，才有了周三市议会的讨论。因此这等于是过了第二关。

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一些赞成申办冬奥会的人和团体周三在市议会外面举着标语集会，听到结果后感到高兴，还庆祝了一下。加拿大纳税人联合会方面则感到失望，再次警告说，举办冬奥会将浪费大笔的公共资金。

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卡尔加里曾在1988年承办过冬季奥运会，这次在是否申办2016年冬奥会的问题上，民间和官方都存在分歧，民间的反对意见是担心加剧当地的人力短缺和进一步推高房价（本台周一已有报道）。而官方的争议则是如何分担巨额开支。

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原本预计冬奥会总共需要50亿加元的经费，其中30亿将来自市级、省级和联邦政府的公共资金。在各级政府如何分担这笔开支问题上一直存在争议。

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渥太华说会坚持承担一半开支的原则

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加拿大联邦政府体育部长科斯蒂·邓肯（Kirsty Duncan）星期一接受卡尔加里电视台的采访时说，联邦政府已经在今年3月决定，如果卡尔加里成功申办2026年冬奥会，联邦政府将会分担公共资金的50%。这就意味着，卡尔加里市和省政府要承担另一半的15亿加元。省政府此前表示最多出资7亿加元。因此卡尔加里市必须支出8亿加元，才能获得联邦政府的最大额度拨款。

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卡尔加里市长纳西德·嫩什（Naheed Nenshi）对此感到气愤和无奈，他说不理解为什么联邦政府的拨款还要附加条件。他在上周五写了一封信给总理特鲁多，信中说将要求市议会放弃竞标。

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阿尔伯塔省财政部长也呼吁联邦政府能放弃一半一半的资助规则，促成卡尔加里市申办冬奥会，也可以使公民投票如期举行。他说：“申办冬奥会的事能否继续进展，很大程度取决于联邦政府的态度，是否能遵守最初的承诺”。

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联邦政府体育部长邓肯星期二说：“三级政府一直在协商，昨天到很晚，今天早上又讨论了3小时，我觉得很有希望达成协议”。

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冬奥会申办委员会的主任埃文·武利（Evan Woolley）周二向卡尔加里市议会奥林匹克评估委员会提出建议，干脆取消申办2026年冬季奥运会，公民投票也不用搞了。

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但星期二晚间，市政府终于和联邦政府就筹资达成协议，尽管仍有3亿多加元的缺口。下一步就是11月13日的公民投票了。

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武利说：“我们又获得了机会， 但我们还要听市民的意见， 我们不能代替他们”。

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举办奥运会能带来怎样的经济效益

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卡尔加里申办冬奥会的组织BidCo在本周公布了一份新闻稿，介绍了德国约翰内斯古腾堡大学的两位教授和博士生以及法国的万神殿 – 索邦大学的一项研究报告，分析的是2000年至2018年期间历届奥运会成本和收入的情况。

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该报告发现，除2014年索契冬奥会和2016年里约热内卢夏季奥运会，其它历届奥运会都有盈余，关键是怎样计算。

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BidCo的总裁斯考特·哈奇森（Scott Hutcheson）说： “该报告排除了为举办奥运会而兴建的其它基础设施，如道路，火车和公共设施。它们被认为是奥运会的外围工程，虽然是整个奥运会遗产的一部分，但他们不是奥运会比赛用的，因此不算奥运开支。这样，该报告中的所有冬季奥运会都实现了收支平衡。包括2010年的温哥华冬奥会。我们加拿大举办的冬奥会很成功，将在2026年再次举办”。

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卡尔加里旅游局首席执行官辛迪·阿迪（Cindy Ady）也说，冬奥会将给卡尔加里带来明显的经济增长。“首先将有50亿加元投资到卡尔加里，还将带动旅游业的增长。卡尔加里每10个就业者中就有一人在旅游业工作。无论是温哥华还是盐湖城，举办冬奥会后旅游业都有两位数的增长。这是用任何其他方式推动旅游业都没法比的品牌效应”。

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