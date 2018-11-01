俄罗斯一位女科学家呼吁加拿大政府不要把她送回危险之中

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俄罗斯一位女科学家因为批评政府面临受迫害的危险，在加拿大申请了政治庇护， 但加拿大难民委员会没有批准她的申请。这位女士现在正担心加拿大会把她交给普京的秘密警察。

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这位女科学家名叫埃琳娜·穆西奇纳（Elena Musikhina），她和家人都反对莫斯科入侵乌克兰并非法吞并克里米亚。她的研究工作也揭露了俄罗斯在西伯利亚大型淡水湖–贝加尔湖周围的军事活动造成严重环境危害和污染的信息。

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她的支持者们说，和穆西奇纳一起从事研究的同事中，已经有6位因为了解贝加尔湖污染的数据而神秘死亡。前身是俄罗斯克格勃的的内部安全局也曾找穆西奇纳问话。她的宠物狗被枪打死，她自己也曾经历过子弹从头上飞过的恐吓。

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由于穆西奇纳的女儿已经是加拿大的永久居民。她和丈夫在2015年以到渥太华探望女儿的机会逃离了俄罗斯。然后在加拿大提出了难民申请。但他们的难民申请没有被批准，上诉也未能成功。

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加拿大边境服务局已通知这对夫妇，将在下周二通知他们遣返的日期。

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10月30日，穆西奇纳在一些加拿大支持者的帮助下，召开了一个新闻发布会，呼吁加拿大政府能尽快以人道同情理由让她留下来。

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她在新闻发布会上说：“不幸的是，加拿大政府似乎想把我们送到俄罗斯秘密警察的手里”。

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绿党领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）也出席了新闻发布会。她呼吁公共安全部长拉尔夫·古德尔和移民部长艾哈迈德·胡森介入此事，中止对穆希奇纳及其丈夫的遣返。梅还说：“俄罗斯国内对持不同政见者的危险是众所周知的。这是一个紧急情况，是生死攸关的问题，也是我见过的被驱逐出境的最绝望的案件之一”。

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人权活动家和前阿尔伯塔省议员戴维·基尔戈（David Kilgour）也支持穆西奇纳， 认为如果她回到俄罗斯，将面临真正的危险。

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