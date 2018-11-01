加拿大边境局已经通知Elena Musikhina， 下周二将决定遣返她的日期（Sean Kilpatrick/Canadian Press)

俄罗斯一位女科学家呼吁加拿大政府不要把她送回危险之中

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 1 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

俄罗斯一位女科学家因为批评政府面临受迫害的危险，在加拿大申请了政治庇护， 但加拿大难民委员会没有批准她的申请。这位女士现在正担心加拿大会把她交给普京的秘密警察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位女科学家名叫埃琳娜·穆西奇纳（Elena Musikhina），她和家人都反对莫斯科入侵乌克兰并非法吞并克里米亚。她的研究工作也揭露了俄罗斯在西伯利亚大型淡水湖贝加尔湖周围的军事活动造成严重环境危害和污染的信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她的支持者们说，和穆西奇纳一起从事研究的同事中，已经有6位因为了解贝加尔湖污染的数据而神秘死亡。前身是俄罗斯克格勃的的内部安全局也曾找穆西奇纳问话。她的宠物狗被枪打死，她自己也曾经历过子弹从头上飞过的恐吓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于穆西奇纳的女儿已经是加拿大的永久居民。她和丈夫在2015年以到渥太华探望女儿的机会逃离了俄罗斯。然后在加拿大提出了难民申请。但他们的难民申请没有被批准，上诉也未能成功。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境服务局已通知这对夫妇，将在下周二通知他们遣返的日期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1030日，穆西奇纳在一些加拿大支持者的帮助下，召开了一个新闻发布会，呼吁加拿大政府能尽快以人道同情理由让她留下来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在新闻发布会上说：“不幸的是，加拿大政府似乎想把我们送到俄罗斯秘密警察的手里”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党领袖Elizabeth May也呼吁加拿大政府停止遣返Musikhina (Sean Kilpatrick/Canadian Press)

绿党领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）也出席了新闻发布会。她呼吁公共安全部长拉尔夫·古德尔和移民部长艾哈迈德·胡森介入此事，中止对穆希奇纳及其丈夫的遣返。梅还说：“俄罗斯国内对持不同政见者的危险是众所周知的。这是一个紧急情况，是生死攸关的问题，也是我见过的被驱逐出境的最绝望的案件之一”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人权活动家和前阿尔伯塔省议员戴维·基尔戈（David Kilgour）也支持穆西奇纳， 认为如果她回到俄罗斯，将面临真正的危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际政治移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

Résidence permanente au Canada : les délais de traitement plombent le projet de vie de 500 demandeurs

RCI | English

A long-running tradition (and way of life) in Western Canada is now history

RCI | Español

Canadá planea deportar anualmente a 10.000 extranjeros y solicitantes de asilo rechazados

العربية | RCI

هل تتخلى واشنطن عن أكراد سوريا رغم الكلام المعاكس؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
Pourquoi les démocrates devraient reconquérir la Chambre des représentants, mais pas le SénatTraitement des femmes chez Google : les employés dans la rueLes chantiers maritimes de Lévis, Halifax et Victoria se partageront un contrat de 7 milliardsLe ministère de l'Environnement accusé d'avoir endommagé... l'environnementQuand François Legault recrute chez les péquistes, mais aussi chez les libérauxValérie Plante a-t-elle tenu les promesses de sa première année de mandat?En allant trop vite, les services frontaliers pourraient procéder à des expulsions injustifiéesLongueuil va déverser des eaux usées dans le fleuve durant huit joursLe rêve olympique survit à CalgaryIl existe bel et bien un trou noir supermassif au centre de notre galaxie
'We play for them:' Bronco to return to ice for his 1st game since bus crashGoogle employees walk out to protest sexism, inequalityMom who fought for son's military honours after his suicide will lay wreath at National War MemorialInuit leaders optimistic about future, despite bleak suicide statisticsNew privacy rules will force Canadian companies to disclose data breachesCanada can't pretend it's business as usual with Brazil's new dictatorship-loving presidentIs German FlixBus the fix for Canada's bus woes?Meet Montreal's crew of Jewish emergency responders'Stalked within your own home': Woman says abusive ex used smart home technology against herRCMP falls victim to $100K fraud from cloned credit card