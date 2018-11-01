加快发放大麻许可证：加拿大卫生部增聘 300 员工

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加拿大卫生部增聘了 300 名员工，以便能更快处理大麻种植商出售自己产品的许可证申请，解决目前全国各地合法大麻店缺货的问题。

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加拿大卫生部的发言人 Thierry Bélair 同时强调，政府已经简化了许可证的发放程序，而且大麻产量也在增加。

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手续繁琐

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安大略大麻生产商 FSD Pharma 的代理首席执行官 Raza Bokhari 博士说，申请过程中要填写很多文件，手续繁琐，其中一些其实并不必要。

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他说，FSD Pharma 在一年前获准可以种植大麻，但一直在等待能出售自己产品的许可证。

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加通社报道说，目前在加拿大卫生部批准的 132 个大麻生产商中，只有 78 个获得了能出售其产品的许可。

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加拿大最大的大麻生产商之一 Aurora Cannabis 的首席执行官 Cam Battley 说，获得出售权的许多公司都是小企业。

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