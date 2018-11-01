曼省畜牧农场主面对狼群成灾，呼吁政府帮助

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曼尼托巴省的养牛农场主正在呼吁省政府采取措施控制狼群的规模，以减低他们的牲畜损失。

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去年一年，该省农场主向保险公司报告的由狼造成的牲畜损失案件就有472件。而今年自4月份以来的报案已有326件。

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仅在曼尼托巴湖东侧部分地区，这个财政年度就有143头牲畜被狼吃掉，主要是牛。保险公司支付的赔偿金总额达到13.3万加元。而上一财政年度总共有48项索赔，总额为4.4万元。

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根据养牛场农场主联合会的说法，农场主们的实际损失更高，估计是索赔金额的10倍。因为农民索赔时需要出示牛被狼咬死的证据。而狼群通常会吃掉全部猎物。

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农场主格伦•梅特纳（Glen Metner）说，有时一群狼达到20多只，会把一头小牛犊吃得干干净净。没有留下小牛曾被吃过的迹象。梅特纳的农场总共养了350头牲畜。今年被狼吃掉23头牛，其中22头是小牛。经济损失约25,000加元。这还不算有些怀孕的母牛因与狼的搏斗而流产。如果加上去年7头小牛死亡，53头流产，总损失可达6万加元。

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虽然农场主们被允许在他们的领地上用枪打狼，但问题是农场很大，动则就有几千亩，而且地形复杂，很难看到这些狼。

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农场主们对付狼群的唯一方法是雇佣猎手设陷阱和夹子，但这也通常只能诱捕到年幼的狼，而不是那些老练的头狼。而且诱捕即昂贵、又耗时。在夏季和秋季捕到的狼，毛皮没有什么价值。

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曼尼托巴省遭受狼群重创的地区还包括北帕克兰和省东南部。有些地区牛还被熊吃掉。

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畜牧农场主联合会的罗伯特说：“这真的很令人头痛，我是曼尼托巴牛肉生产商的主管，但我们能做些什么呢？2006年之前每年也就有两三起狼群吃掉牲畜的事件。而现在有些地区，农场主们因为狼造成的牲畜损失达到5％至10％。我们正试图游说政府采取某种措施”。

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曼尼托巴省政府还没有回复农场主们的请求。

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