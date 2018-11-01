被关押在叙利亚北部的三名加拿大公民之一杰克.莱茨。(Facebook)

加拿大政府是否应该把前“伊斯兰国”武装成员引渡回国？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 1 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在目前被关押在叙利亚和伊拉克的前“伊斯兰国”武装成员当中有几名加拿大公民。他们的妻子和孩子住在当地的营地里。他们的家人，联合国和当地政府都希望他们被引渡回加拿大，但是加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）说，加拿大在法律上没有引渡他们的责任。

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关于他们的准确人数现在有不同的说法。Global News曾报道说，被关押的有3人，加上他们的妻子儿女一共有13人。但是渥太华儿童权益团体“反暴力极端主义家庭”说，被叙利亚库尔德斯坦当局关押的加拿大公民包括9家人，其中有10个以上的儿童。这些孩子有的很小就离开了加拿大，有的是在当地出生的。

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加拿大公共安全部长古德尔：加拿大没有引渡本国圣战者的责任。/Adrian Wyld

涉及到儿童，事情就更加棘手，尤其是如果关押他们的地方条件恶劣的话。加拿大并不是唯一一个面对这个难题的国家。据信目前在叙利亚境内的库尔德斯坦有1250名前“伊斯兰国”武装成员的孩子。他们的父母来自46个国家。比利时和法国已经表示愿意把本国公民的孩子接回国，但是拒绝引渡他们的父母。

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渥太华“反暴力极端主义家庭”组织呼吁加拿大政府在冬天到来之前把本国公民的孩子接回来，并表示愿意承担相关费用，但也是仅限于孩子。

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库尔德斯坦当局要求加拿大尽快引渡本国公民

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库尔德斯坦当局本星期派代表前往布鲁塞尔，要求欧洲国家和加拿大等国尽快引渡本国公民。因为“伊斯兰武装”虽然溃败，但是战争并没有完全结束。如果监狱所在地发生战斗，囚犯可能逃走。那时候再想将他们绳之以法就很难了。

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联合国特别报告员卡拉马尔 (Jose Cabezas/Reuters)

联合国主管法外处决、即审即决或任意处决问题的特别报告员卡拉马尔（Agnes Callamard）也发出了同样呼吁。和古德尔相反，她认为加拿大有引渡本国圣战者的法律义务。她本星期在接受CBC采访时说，库尔德当局在国际上没有合法地位，也没有能力进行公正的审判。而伊拉克的反恐法有很大争议。

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古德尔：起诉他们所需的调查取证工作非常困难

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加拿大和欧洲国家不愿引渡本国圣战者，理由之一正是起诉、审判他们所需的调查取证工作非常困难，古德尔说，当地是危险地区，而且政府机构的运作并不正常。卡拉马尔也承认这一点。但她还是认为，加拿大和其他西方国家政府有这个能力，也有这个责任让他们受到应有的审判。

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拉瓦尔大学法学院教授拉丰泰纳（Fannie Lafontaine）说，涉及到军事冲突和发生在境外的罪行时，调查取证确实很困难，但也不是做不到。尤其是这一次，当地从一开始就有一些团体和人士在收集证据。

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对这些圣战者的审判只能在他们各自的原籍国进行。如果这些国家不愿管，他们可能永远不会受到审判。但是滑铁卢大学社会学教授和恐怖活动专家道森（Lorne Dawson）说，取证难意味着胜诉难，尤其是如果被告有一个很好的辩护律师的话。

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他也认为，这些人作为加拿大公民或加拿大公民的子女，绝对是有权利回到加拿大的。

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（RCI with Radio-Canada, Manon Globensky, CBC News, As It Happens）

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