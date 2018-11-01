加拿大政府将为1939年拒绝犹太难民船正式道歉

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加拿大总理特鲁多下星期三（11月7日）将在议会众议院为加拿大1939年拒绝犹太难民船的决定作出正式道歉。

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1939年，900多名犹太人乘坐“圣路易号”逃离德国。他们经过一个多月的航行后抵达美洲大陆，但是先后被古巴、美国和加拿大拒绝，不得不返回欧洲。

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他们中有将近一半人后来被英国、荷兰、法国和比利时收留。大约500人返回德国，其中254人在集中营里死去。

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特鲁多今年五月在宣布加拿大政府为拒绝“圣路易号”道歉的决定时说，道歉不能改变历史，不能让人死而复生，但是从接受历史教训这个意义上来说，承认把“圣路易号”拒之门外的后果是很重要的。“承认不光彩的真相，以史为鉴，抵制反犹主义，这是我们的集体责任。”

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（RCI with CBC News）

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