安省保守党政府将大幅调整社会福利政策

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安大略省进步保守党政府正在准备大幅改革该省的社会福利援助政策，这引发了人们对社会福利会被削减的担忧。

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根据统计数据，目前安省总共有96万人在领取两个省级最主要的福利：一个是安大略省工作者援助计划，还有一个是残疾人福利金。这两个社会福利项目加上药物福利开支，每年的总额高达100亿加元。

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听到这个数字，人们就不难理解，正在试图削减开支的省政府会对福利政策进行改革了。

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具体的改革方案将在下周四由省政府儿童、社区和社会服务部长丽莎·麦克劳德（Lisa MacLeod）公布。现在她正试图减轻人们对改革内容的担忧。

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进步保守党在上台后，于7月份先宣布取消上届自由党政府推出的基本收入试点项目。麦克劳德随后宣布要在100天的时间里拿出福利改革方案。她在接受加拿大广播公司的采访时说：“我觉得下周公布改革方案时，人们会感到惊喜。我们的政府非常富有同情心，并且深知我们服务的对象是弱势群体”。

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她说：“现在的问题是，福利系统需要重组。我们希望采用更简化的方法，而不是沿袭过去拼凑起来的政策。改革的重点是让人们对自己的选择更加负责，而不是让他们继续陷在贫困的处境中”。

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在上一届自由党执政期间，虽然也对福利制度进行了广泛的审评，但没有进行全面的改革。而且管理福利发放的计算机系统出了问题，也部分掩盖了自由党的改革努力。

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麦克劳德表示，为了使社会救助系统更具可持续性，对受益者更加友好，更适合全省不同地区的需求，就需要改进自由党15年来的一些政策。

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有评论人士注意到，这届政府在根据物价上涨因素调涨福利金时，只上调了1.5％。比今年春天自由党预算中说要调涨3％少了一半。

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麦克劳德说：“我们希望确保那些在安大略省有工作能力的人获得所需要的支持，以便重新走上正轨，找到工作，而那些无法工作的也能得到他们需要的支持。我们希望从现在起用四年的时间，让更多的人回到职场，并更好地安排自己的生活。”

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省政府福利制度改革的具体内容现在还没有公布，但此前曾广泛征求社会各界的意见。归纳起来大致有以下几个方面：

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C.D. 豪研究所发布的一份报告，敦促政府更好地调整鼓励人们就业的计划，让更多依靠社会救济的人自立，并减少他们重回依靠救济生活老路的可能性。

安大略省城市社会服务协会建议，省政府减少行政费用的开支，改革就业计划，特别是对有心理健康问题和成瘾问题的人，要多加引导。

由收入保障宣传中心（ISAC ）牵头的近 100 个社会团体希望福利改革遵循五项原则，以确保其有效和富有同情心。这五项原则包括：民众的收入要足以支付基本生活需要；要有从经济和社会角度的全盘考虑；社会福利的便利性及考虑申请者的尊严；对原住民给予优先考虑；人权、平等与公平的因素。

收入保障宣传中心的法律事务主管玛丽·马伦（Mary Marrone）说：“社会福利是一个复杂的系统，有很多弱势者要依赖它。我希望这个政府在改革时要谨慎行事。如果他们做得不好，取消了一些人生活所依赖的福利，那可能是灾难性的。”

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但省议会反对党新民主党的领导人安德烈亚·霍华斯（Andrea Horwath）说，麦克劳德强调让更多的人摆脱社会福利，重新工作。这就让人感到担忧。

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她在省议会说：“进步保守党政府的重点是削减所有花费公共资金的东西。我们都担心一系列的削减将是剧烈的，他们会变得很无情。”

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她还提到进步保守党的做法是有前科的。在迈克·哈里斯担任省长期间，就削减了福利并收紧了领取福利的资格要求。哈里斯曾说，他最骄傲的政绩之一就是在短短四年内使领福利的人减少了40多万。而当时哈里斯的做法之一是，任何有积蓄和有汽车的人，都不能领取社会福利金。

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霍华斯说：“如果这次他们还这样做，就会加剧贫困的深度，甚至会出现赤贫，这将是可怕的，也是可耻的”。

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