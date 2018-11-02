网上广播 2018/11-02-03-04

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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美国是否会发生内战？

加拿大专栏作者马什（Stephen Marche）在他上星期一（10月22日）发表的一篇文章中说，目前美国政坛和社会是如此分裂，发生第二次内战只是早晚的问题。作为美国的紧邻，加拿大应该做好应对这个局面的准备。似乎是为了印证他的悲观预言，在这篇文章发表的同一星期内，美国先后发生了炸弹邮包案和匹兹堡犹太会堂枪击案。

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加拿大边境服务署将加大遣返非法移民力度

加拿大边境服务署正在驱逐申请难民被拒者和其他非法移民方面加大工作力度。加拿大广播公司获得的一份加拿大边境服务署在10月17日发出的文件显示，今后每年计划驱逐的非法移民人数为一万人，比现在的人数增加35％。边境服务署执勤和情报部主任布拉德·沃兹尼（Brad Wozny）在发给下属的通知中确认，要以每年驱逐一万名非法移民为目标。

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3．人工智能生成肖像佳士得拍卖！售价 43万美元

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机器（非人类）是否能创造艺术是已经持续了几十年许多哲学争论的核心问题。它在市场上是否有价值呢？今日，这一点已经得到了明确的答案。人工智能创作的人像在佳士得拍卖会上以43万美元的价格售出。

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继温哥华和多伦多之后，蒙特利尔市拟征收外国人房产税？

加拿大房贷与住房保险公司（CMHC）警告说，蒙特利尔市房地产市场出现过热迹象。蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante ）计划仿效温哥华和多伦多，向外国买主征收特别转让税，为此她近日将和新任省财政部长会面。因为开征新税之前，必须先由省政府立法赋予蒙特利尔市政府这个权力。

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卡尔加里申办2026年冬奥会一波三折，勉强在市政府过关

卡尔加里市议会星期三就是否申办2026年冬奥会进行了一整天的辩论后，以投票表决的方式决定在11月13日举行全民公投，由卡尔加里市民作出最后的选择。由于此前市政府在举办冬奥会资金问题上与联邦政府难以达成共识，市政府几乎决定放弃申办。 但星期二晚上勉强与联邦政府达成了共同出资的协议，才有了周三市议会的讨论。因此这等于是过了第二关。一些赞成申办冬奥会的人和团体感到高兴，但加拿大纳税人联合会方面则再次警告说，举办冬奥会将浪费大笔的公共资金。

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