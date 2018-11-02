哈利法克斯一位安乐死妇女临终希望修改相关法律

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哈利法克斯一位身患绝症的妇女星期四在医生的帮助下终结了生命。但她去世前在社交媒体“脸书”上说， 她实际上是想等过完圣诞节再离世，可按照加拿大现行的安乐死法规，她只能选择提前了断生命。因此她呼吁加拿大民众要求立法者修改相关法律。

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57岁的奥黛丽·帕克（Audrey Parker）是一位乳腺癌患者，且已经进入4期。她在离世前发出的帖子中说，她希望自己的提前离世能够“换来安乐死法规的修改”。 她说自己本来想过了圣诞节和新年再走，可加拿大的安乐死法规不仅要求希望安乐死的人要在头脑清醒的时候本人提出要求， 而且要在实施安乐死之前也有再确认的能力。她担心自己以后会病情加重，头脑不再清醒，无法在医生帮他安乐死时表示同意。因此只能趁自己头脑还清醒尽早了断生命。

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帕克希望安乐死法规得到修改，取消“在医生注射致死药物前还需再次取得患者确认”的条款。

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帕克在朋友和家人的陪伴下平静离世。她的朋友之一金金（Kim King）在早些时候接受加拿大广播公司采访时曾说，加拿大的安乐死法规存在缺陷，因此导致帕克担心自己会出现神志不清，无法安乐死，因此不得不选择提早离世。

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加拿大卫生部长吉内特·泰勒（Ginette P. Taylor）表示，如果她有能力按照帕克的要求修改联邦立法，她会愿意做。她说，我们需要在完善法律方面继续努力。但同时也说暂时不会提议对“安乐死”法律进行任何修改。

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一直推动安乐死合法化的民间团体“有尊严死亡”（Dignity Canada）宣布，将在今后几周内开展一项活动，让社会尊重那些经过评估和批准的安乐死患者的权利。

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