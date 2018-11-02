加拿大石油协会的会长Tom Whalen对明年预期悲观(Kyle Bakx/CBC)

加拿大石油天然气的开采受限，明年仍难以增加

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 2 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大石油协会表示，明年石油和天然气的钻探和生产将大致与今年持平，不会有扩大和增产。

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该协会预测2019年钻井的开工数量将在6,600口左右。加拿大西部4个出产石油和天然气的省份产量都会略有下降。截至9月30日，加拿大石油开采机械的利用率仅为32％，略高于去年同期的28.5％。

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协会的会长汤姆·惠伦（Tom Whalen）说，石油和天然气的生产停滞不前主要有两个原因：一是加拿大生产的原油价格远远低于美国，二是缺乏输出的管道。他说，虽然铁路运输石油的总量一直在上升，但不能从根本上解决问题。

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加拿大原油的价格低迷已经给整个行业带来寒意 – 从石油巨头到小的服务公司。这个星期三，加拿大最大的油砂矿公司之一Cenovus宣布，将进一步缩减产油量。紧接着，加拿大自然资源公司周四也表示在已经每天减产15,000桶的基础上，将进一步减产，在本月底或12月可能会每日最多减产55,000桶。

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Larry MacDougal/Canadian Press

加拿大石油的价格在9月大幅下跌，一是因为库存太多， 运不出去， 二是美国几家重油炼油厂停产维修。虽然炼油厂将很快恢复运营，但由于阿尔伯塔省生产和储存的石油在短期内仍无法运出，价格在短时间内难以回升。

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尽管铁路运出的原油数量每个月都在增加，已经创造了新的记录。根据国家能源委员会的数据，8月份火车每天运出的原油达到近23万桶。

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但加拿大帝国商业银行世界市场分析师乔恩·莫里森（Jon Morrison） 认为，通过增加铁路运输会有一些帮助，但不能解决根本问题。如果期望今年年底石油价格回升，每天运出的原油需要达到50万桶。而他预计最多只能达到约40万桶。他说：“加拿大正面临史无前例的输油管道问题。虽然我们知道这个问题已存在多年，但短期内还看不到解决的可能性”。

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加拿大石油协会会长在声明中说：“由于输油管道的限制，造成了目前这种前所未有的重油价格暴跌，这对加拿大来说是一场危机。这种危机会一直持续下去，直到有了新的外运能力和方式。

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