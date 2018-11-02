哈利法克斯欧文造船厂又获得一个军舰合同

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加拿大联邦政府将为加拿大皇家海军购买第 6 艘近海和北极巡逻舰，这艘军舰将在哈利法克斯市的欧文造船厂 （ Irving Shipbuilding Inc.）建造。

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星期五（11月2日）上午，加拿大国防部长 Harjit Sajjan 在哈利法克斯造船厂向数百名工人宣布了这一消息。

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联邦政府最初计划购买5艘近海和北极巡逻舰，现在又增加了一艘。

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本星期四，加拿大联邦政府还宣布，将为皇家海军护卫舰拨款 70 亿加元，用于维护和修理，这一合同将由位于哈利法克斯市的欧文造船厂（ Irving Shipbuilding Inc.），BC省位于维多利亚的Seaspan Victoria造船厂，以及魁北克省莱维斯市 （ Lévis）的戴维 （Davie）造船厂共同承担。

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欧文造船厂预计明年夏天将向皇家海军交付第一艘北极巡逻舰。

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哈利法克斯的欧文造船厂表示，目前第 2 艘和第 3 艘军舰的建造进展顺利，第 4 艘船的建造预计将于今年晚些时候开始。

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