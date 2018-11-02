新不伦瑞克省进步保守党领袖希格斯将组建新政府。(CP/James West)

加东新不伦瑞克省选最终结果：进步保守党取代自由党

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 2 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新不伦瑞克省自由党少数政府星期五（11月2日）在议会信任投票中以两票之差落败。省长加伦特（Brian Gallant）显然早有心理准备，当即表示将尽快向省督请辞，并将建议她委托进步保守党领袖希格斯（Blaine Higgs）组成新政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加伦特没有赢得议会信任投票。(CP/James West)

但是在9月24日省选后的这一个多月里，加伦特一直在为保住执政地位苦斗。直到信任投票前的最后一次发言，他还在努力说服某个反对党议员投出“改变我们省历史进程的一票”。因为他领导的自由党在省选中仅获得20个议席，在获得3个绿党议员的支持后，仍然不敌进步保守党（22席）和人民联盟（3席）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

没有人被他说服。四个党按照过去一个多月来组成的“队形”，人民联盟支持进步保守党，绿党支持自由党，以25-23的投票结果给这次难分胜负的省选决出了最终胜负。今天下午在加伦特之后，希格斯也将拜会省督。这是组建新政府必经的程序。他已表示有意加快政权交接程序，在一两个星期内完成组阁并宣誓就职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党在9月省选中所获议席比进步保守党少两个，但是所获选票却多6%。按照议会规则，加伦特可以组成少数政府，直到在信任投票上触礁。希格斯没有等待太久。自由党政府上个星期公布的施政报告需要在议会通过。尽管加伦特为争取支持采纳了反对党的建议，增加了对选民的承诺，但是希格斯等人把他赶下台的心意已决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两人在激烈角逐结束后仍保持君子风度。(CP/James West)

今天下午，加伦特在拜会省督后对记者说，新不伦瑞克省现在面临南部和北部、英裔和法裔之间的对立，他很遗憾在过去四年中没能在弥合双方分歧上做得更好。他表示将全力与希格斯合作，帮助新政府进入状态，同时也将继续维护新不伦瑞克人的权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新省长希格斯：以手紧出名的老派进步保守党人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年64岁的希格斯大学毕业后进入欧文石油公司，为这个加拿大最富有的家族之一工作了三十多年。2010年，他从欧文石油退休，几个月后作为进步保守党候选人参加当年省选，当选后被任命为财政部长。2016年10月，他成为进步保守党领导人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CP记者麦克唐纳（Michael MacDonald）说，希格斯以管财手紧出名。多年在大企业任职的经历对他的从政风格有很大影响。他在竞选时也有意凸显这一点，说自己来自一个必须拿出结果才能呆下去的公司，当选后也要让选民获得更好的服务，花钱花得物有所值。他承诺减少政府浪费，在不增税的情况下在两年内平衡预算。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在和大企业的关系上将面临检验

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希格斯的太太Marcia是他的高中同学 。(CP/Andrew Vaughan)

企业管理经验或许能让希格斯成为一个更注重实际的省长。但是圣托马斯大学的政治学教授贝特曼（Tom Bateman）认为，作为欧文石油的前高管，他也会被人看作大企业的代理人，在做决策时会受到密切的观察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希格斯早已表示他将加入反对联邦碳税的阵营。不过他的立场属于中偏右，对民粹主义也没兴趣。新不伦瑞克大学政治学教授刘易斯（J.P. Lewis）说，他属于老派进步保守党人，行事风格比较像哈珀时代的内阁部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希格斯夫妇今年夏天刚刚庆祝过结婚四十周年。他们有四个女儿，三个外孙和外孙女。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Jacques Poitras，CP, Michael MacDonald）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选民想要什么？从新不伦瑞克和魁北克省选看联邦政坛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
今日关注 其他语言
RCI | Français

Le Canada inaugure des radars météo de nouvelle génération

RCI | English

The LINK Online, Nov 2,3,4, 2018

RCI | Español

Debido a Trump, el carácter de Estados Unidos se reflejará en la votación del martes

أسرة القسم العربي وضيفتنا المغنّية والممثّلة السيّدة سهام قرطاس في برنامج بلا حدود في 02-11-2018/RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 04-11-2018

Radio-Canada.ca CBC.ca
L’escouade mobilité est intervenue près de 3000 fois en 4 mois à MontréalQuand Trump s’associe à Game of ThronesSuicide de Simon Dufour : le coroner ne blâme pas l'école secondaireNouveau-Brunswick : le gouvernement Gallant défait, Higgs aura sa chanceLe député libéral absent d'Ottawa depuis des semaines s’expliqueNouvelle attaque sanglante contre les chrétiens d'ÉgypteChurchill Falls : Hydro-Québec n’a pas à renégocier le contrat, tranche la Cour suprême« Avant la paix des braves 2.0, il va falloir passer par Premières Nations 101 » – Ghislain PicardJagmeet Singh veut s'attaquer à la fraude fiscale pour aider la classe moyenneUn couple de Trois-Rivières accusé d'avoir séquestré des aînés pendant 4 ans
UN chief warns of famine in Yemen, urges halt to violenceNo changes planned to assisted-death law, justice minister says after dying woman's pleaThe unpopular populist: Why former Trump strategist Steve Bannon can't draw a crowd (outside Toronto)Seldom-seen MP criticizes open nomination process, says he's working on project for PM7 killed in Egypt as bus carrying Christian pilgrims is ambushedVideo shows bus in China plunging off bridge after woman attacked driverThalidomide class action in Canada to proceed as Federal Court overturns rulingCBC Radio took to the air 82 years ago todayMissouri candidate's children say he's a 'fanatic' and shouldn't be electedParalyzed, terminally ill man had to sign assisted-dying papers in bus shelter