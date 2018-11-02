加东新不伦瑞克省选最终结果：进步保守党取代自由党

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新不伦瑞克省自由党少数政府星期五（11月2日）在议会信任投票中以两票之差落败。省长加伦特（Brian Gallant）显然早有心理准备，当即表示将尽快向省督请辞，并将建议她委托进步保守党领袖希格斯（Blaine Higgs）组成新政府。

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加伦特没有赢得议会信任投票。(CP/James West)

但是在9月24日省选后的这一个多月里，加伦特一直在为保住执政地位苦斗。直到信任投票前的最后一次发言，他还在努力说服某个反对党议员投出“改变我们省历史进程的一票”。因为他领导的自由党在省选中仅获得20个议席，在获得3个绿党议员的支持后，仍然不敌进步保守党（22席）和人民联盟（3席）。

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没有人被他说服。四个党按照过去一个多月来组成的“队形”，人民联盟支持进步保守党，绿党支持自由党，以25-23的投票结果给这次难分胜负的省选决出了最终胜负。今天下午在加伦特之后，希格斯也将拜会省督。这是组建新政府必经的程序。他已表示有意加快政权交接程序，在一两个星期内完成组阁并宣誓就职。

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自由党在9月省选中所获议席比进步保守党少两个，但是所获选票却多6%。按照议会规则，加伦特可以组成少数政府，直到在信任投票上触礁。希格斯没有等待太久。自由党政府上个星期公布的施政报告需要在议会通过。尽管加伦特为争取支持采纳了反对党的建议，增加了对选民的承诺，但是希格斯等人把他赶下台的心意已决。

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今天下午，加伦特在拜会省督后对记者说，新不伦瑞克省现在面临南部和北部、英裔和法裔之间的对立，他很遗憾在过去四年中没能在弥合双方分歧上做得更好。他表示将全力与希格斯合作，帮助新政府进入状态，同时也将继续维护新不伦瑞克人的权利。

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新省长希格斯：以手紧出名的老派进步保守党人

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今年64岁的希格斯大学毕业后进入欧文石油公司，为这个加拿大最富有的家族之一工作了三十多年。2010年，他从欧文石油退休，几个月后作为进步保守党候选人参加当年省选，当选后被任命为财政部长。2016年10月，他成为进步保守党领导人。

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CP记者麦克唐纳（Michael MacDonald）说，希格斯以管财手紧出名。多年在大企业任职的经历对他的从政风格有很大影响。他在竞选时也有意凸显这一点，说自己来自一个必须拿出结果才能呆下去的公司，当选后也要让选民获得更好的服务，花钱花得物有所值。他承诺减少政府浪费，在不增税的情况下在两年内平衡预算。

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在和大企业的关系上将面临检验

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企业管理经验或许能让希格斯成为一个更注重实际的省长。但是圣托马斯大学的政治学教授贝特曼（Tom Bateman）认为，作为欧文石油的前高管，他也会被人看作大企业的代理人，在做决策时会受到密切的观察。

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希格斯早已表示他将加入反对联邦碳税的阵营。不过他的立场属于中偏右，对民粹主义也没兴趣。新不伦瑞克大学政治学教授刘易斯（J.P. Lewis）说，他属于老派进步保守党人，行事风格比较像哈珀时代的内阁部长。

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希格斯夫妇今年夏天刚刚庆祝过结婚四十周年。他们有四个女儿，三个外孙和外孙女。

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（RCI with CBC News, Jacques Poitras，CP, Michael MacDonald）

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