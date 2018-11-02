加拿大人民党宣称已有三万“创始成员”

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前保守党议员贝尔涅（Maxime Bernier）说，他创建的加拿大人民党现在已经有三万多“创始成员”，其中1万多在安大略省，6000多在魁北克省，阿尔伯塔省和BC省各有4000多，曼尼托巴省和萨斯喀彻温省各有1000多。另外在四个大西洋省份共有将近1800人。

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加拿大人民党成立于今年9月14日。如果贝尔涅提供的党员人数和分布属实的话，这意味着他的追随者在全国各地分布相当均匀。只有在阿尔伯塔省是个例外。该省人口占加拿大总人口12%，但16%的人民党成员来自这个省。

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政治分析人士Éric Grenier说，这可能是因为阿尔伯塔省是保守派人士的大本营，因此有更多的人对贝尔涅的主张感兴趣。贝尔涅本人也承认，加入人民党的大部分人是保守派。他们希望“有一个为真正的保守主义和自由市场价值观奋斗的领导人”。

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人民党到目前为止在一百多个选区里成立了选区协会。加拿大全国共有338个选区。

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(RCI with CBC News, Éric Grenier)

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