 

人工智能艺术品的售价现在为43万美元，几乎是其最高估价的45倍，佳士得成为第一家拍卖算法艺术品的拍卖行。

机器（非人类）是否能创造艺术是已经持续了几十年许多哲学争论的核心问题。它在市场上是否有价值呢？今天这一点已经得到了明确的答案。

这幅镀金镜框的肖像描绘了一位胖胖的绅士，可能是法国人，从他深色的罩衫和朴素的白领来看，也可能是教会的一个人。这项工作似乎没有完成:面部特征有些模糊，画布上有空白区域。奇怪的是，整个构图稍微向西北偏移。墙上的一个标签上写着，一个名叫爱德蒙·贝拉米的人，但是这幅作品起源的线索是艺术家在右下角的签名。

说是签名，实际上是生成这个作品的带有许多括号的代数公式定义的算法。

 

人工智能也能创作艺术

这幅画是由一个生成性对抗网络创建的虚拟家庭的几个成员之一，而这个网络是由法国人工智能工程师和艺术家创建的，他们的公司名叫 OBVIOUS他们使用的系统名称缩写为“CAN”。

来自 OBVIOUS的雨果·卡塞尔-杜普雷说，该算法由两部分组成。一边是发生器，另一边是鉴别器。他们给这个系统提供了14世纪到20世纪间绘制的15000幅肖像画的数据集。生成器根据该集合生成新图像，然后鉴别器试图发现人造图像和生成器生成的图像之间的差异。发生器的目的是欺骗鉴别器，让他们认为这些新图像是真实的肖像。经过无数次博弈，就有了现在的结果。

 

“算法已经掌握了艺术在某个轨迹上的发展。当趋向于抽象时，它找到更多的解决方案。" - 来自OBVIOUS的埃尔加马尔

AI艺术的自我演进

来自OBVIOUS的埃尔加马尔说，每次运行算法的时候，我们都对它的输出感到惊讶。

一个有趣的问题是为什么人工智能的艺术如此抽象？埃尔加马尔认为这是因为算法已经掌握了艺术在某个轨迹上的发展。如果它想创作一些新奇的东西，那么它就不能像20世纪以前那样回到创作具象作品的时代。它必须向前迈进。神经网络已经了解到，当它趋向于抽象时，它会找到更多的解决方案这是有新奇空间的地方。

这引发了一个有趣的想法，即人工智能算法不仅制作图片，它们还倾向于模拟艺术史的进程——就好像艺术从形象到抽象的漫长过程是一个程序的一部分，这个程序已经在集体无意识中运行了半个世纪，我们视觉文化的整个故事是一个数学必然性。

 

 

 

“我们还没有接近艺术的核心，人工智能机器产生的艺术算不算艺术，如果算，作者是谁？"

艺术的核心是什么？

我们还没有接近艺术的核心，人工智能机器产生的艺术算不算艺术，如果算，作者是谁？

即使目前人工智能这些作品还不是你想挂在墙上的那种东西。不管怎样，我们也没什么可以抱怨的。在现实生活里，所谓这种被称为艺术的艺术作品不也比比皆是。

 

 

文章分类: 因特网与科技
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