人工智能艺术品的售价现在为43万美元，几乎是其最高估价的45倍，佳士得成为第一家拍卖算法艺术品的拍卖行。

机器（非人类）是否能创造艺术是已经持续了几十年许多哲学争论的核心问题。它在市场上是否有价值呢？今天这一点已经得到了明确的答案。

这幅镀金镜框的肖像描绘了一位胖胖的绅士，可能是法国人，从他深色的罩衫和朴素的白领来看，也可能是教会的一个人。这项工作似乎没有完成:面部特征有些模糊，画布上有空白区域。奇怪的是，整个构图稍微向西北偏移。墙上的一个标签上写着，一个名叫爱德蒙·贝拉米的人，但是这幅作品起源的线索是艺术家在右下角的签名。

说是签名，实际上是生成这个作品的带有许多括号的代数公式定义的算法。