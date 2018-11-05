空中惊魂：首都渥太华两架飞机相撞

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据加拿大广播公司报道，星期日上午10点离加拿大首都渥太华市中心30公里的郊外Carp农业地区上空发生两架小型飞机相撞事故。

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两架飞机相撞

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一架Cessna 150型飞机撞机后坠毁在乡间公路上、导致一人丧生。

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另一架体型较大的11座双引擎Piper Cheyenne型号飞机的驾驶员撞机后向渥太华机场塔台报告说，其右侧起落架被撞坏；后来该飞机成功降落在渥太华国际机场，机上两人没有受伤。

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目击者

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这起飞机空中相撞事故的目击者Edouard Marava告诉记者说，他与妻子驾车在渥太华郊区的乡间公路行驶时看到树林上空有两架小型飞机互相离得很近地飞行，他们还以为这是在进行空中飞行表演的训练；但随后就发生了飞机相撞事故，其中一架飞机被撞后螺旋下跌、随后消失在树林后面。不久后大量警车、救火车和急救车赶到现场。

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警方封锁了坠机地点附近的公路，要求当地居民绕行。

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调查

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加拿大交通安全局的专家在星期日下午也抵达现场开始了事故调查工作。

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加拿大交通安全局的首席调查员Beverley Harvey告诉记者说，两架飞机空中相撞的事故虽然很少发生，但毕竟是有时会发生的事情。调查人员不但会拍摄现场的照片，而且会把坠毁的飞机残骸运到交通安全局在渥太华的事故分析检验所进行详细的调查分析。

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对另一架卷入撞机事故的飞机也会进行同样的分析检查。

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除了要检查两架飞机的机械状态之外还要检查撞机前的飞行数据、天气状况、和是否有违反飞行安全法规的情况。

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加拿大交通安全局的首席调查员Beverley Harvey强调说，如果调查人员发现任何事关公共安全的问题，会立即向公众发出通告，而不是等到事故调查完全结束后再通告公众。

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小机场、小飞机

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加拿大交通安全局的前调查员Larry Vance指出，空中撞机事故一般发生在那些没有控制塔台的小型机场，就像Carp地区这样没有塔台的小型简易机场。再加上发生撞机事故的两架飞机一架是高机翼的Cessna 150飞机，这种飞机的驾驶员难以看清飞机正上方空域的情况；另一架低机翼的Piper Cheyenne飞机，其驾驶员难以看清飞机正下方空域的情况。

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Larry Vance指出，在既没有塔台、飞行员又受到机翼位置的局限难以看清上方或下方空域有没有其它飞机的情况下，飞行员需要将自己飞机的当前位置和即将飞往的位置及时通过无线电告知附近空域其它飞机的驾驶员。

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这已经是渥太华附近地区过去三个星期中发生的第二起飞机坠毁事件。在10月16日，一架小型飞机坠毁，飞行员头部受伤、且伤势严重。

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RCI with CBC News

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