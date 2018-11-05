亚马逊可能已选定华盛顿为第二总部

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美国华盛顿邮报报道说，世界电商巨头美国亚马逊公司正在与华盛顿市进行深入会谈，并可能已经选定把第二总部设在美国首都华盛顿市郊的Arlington地区。

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亚马逊公司的老总Jeff Bezos不但控股华盛顿邮报、而且在华盛顿地区有自己的住宅。

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不过，亚马逊公司经济发展部负责人Mike Grella告诫那些热衷于传播小道消息的人不要过度解读上述信息。

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如果亚马逊第二总部最终在美国华盛顿市郊落户，这意味着加拿大唯一入选亚马逊第二总部短候选名单上的城市多伦多几乎不再有啥希望。

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亚马逊第二总部落户在哪个城市就会给该城市带来多达5万个就业岗位。

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RCI with Associated Press、CBC News

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