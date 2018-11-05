皇家骑警：测试司机是否毒驾的方法不成熟

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加拿大联邦警察皇家骑警高级官员Dennis Daley在接受加拿大广播公司英语电视台The Fifth Estate节目采访时承认，虽然警方从10月17日大麻合法化之后已经开始在加拿大全国范围内抽查驾车者是否有吸食大麻后毒驾的问题、并对涉嫌毒驾的驾车者开出高额罚单，但目前加拿大警方使用的检测驾车者是否处于吸食大麻驾车状态的检测方法和检测仪器缺乏准确性。

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目前加拿大负责抽查毒驾问题的交通警在截停汽车后会要驾车者接受路边清醒程度测试，包括走直线、转弯、单腿站立、和眼睛瞳孔检查等。如果驾车者未能通过路边清醒程度测试，则会被带回警局由受过专门训练的毒驾检测警官对之进行12个步骤的是否处于毒驾状态的检测。

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如果驾车者拒绝接受这些检查或者是未能通过这些检测，则该驾车者会受到触犯刑法的起诉。

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虽然加拿大司法部批准警方使用Drager DrugTest 5000唾液检测仪来检测驾车者体内的大麻兴奋剂THC含量，但加拿大不少地区的警队以该检测仪问题太多为理由拒绝使用。

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相比之下，警方在检测驾车者是否属于醉酒状态驾车方面的检测方法和检测仪器要准确和可靠得多。

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RCI with Saman Malik · CBC News

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