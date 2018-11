全球荒野所剩无几，加拿大是 5 大荒野保留国之一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

地球正在越来越多地丧失自己的原貌,野生土地的面积在不断萎缩,根据新公布的一项具有突破性的研究,加拿大是世界上保留着大部分荒野的5个国家之一。

(Parks Canada)

俄罗斯第一,加拿大第二

根据发表在 “自然” 杂志 (Nature) 上的这一研究,在世界上目前还剩下的荒野中,70% 位于 5 个国家,这 5 个国家是澳大利亚、 美国、巴西、俄罗斯和加拿大,拥有荒野地区最多的是俄罗斯,第二就是加拿大。

北不列颠哥伦比亚大学 (The University of Northern British Columbia)的生态系统科学和管理副教授奥斯卡·文特尔(Oscar Venter)、昆士兰大学 (The University of Queensland)的研究人员以及野生动物保护协会 (The Wildlife Conservation Society)共同撰写了这一研究报告,研究进行了整整 3 年。

荒原荒野遭人类破坏

奥斯卡·文特尔告诉加拿大广播公司,在我们开展这项研究工作之前,人们的普遍看法是荒原荒野非常非常遥远,因此是安全的,不会受到人类活动的太多危害。

然而,在长达3年的研究结束时,他们发现人类活动已经大大改变了地球上大部分海洋和土地的情况,现在只有13%的海洋和大约 23%的土地仍然可以被定义为野生的。

研究人员们主要研究了从1993 年至 2009 年间对地球的绘图,图像显示,陆地上 330 万平方公里的完整荒野地区被工业规模的人类活动所侵蚀。

文特尔说,这个面积大约相当于一个印度。

他说,人类进入荒野地区,把这些地区用于农业耕作,或开发为居住区,虽然仍有一些生物能存活下来,但许多对人类活动更敏感的物种就彻底消失了。

大量物种面临灭绝

奥斯卡·文特尔表示,与其他国家相比,加拿大的很多荒野保持着良好的状态,没有人类活动。

当然,这与加拿大人口稀少有很大关系。

不过,尽管加拿大的荒野地区相对来说比世界其他地方更为安全,但 BC省保护数据中心 (B.C. Conservation Data Centre)的数据显示,加拿大有超过1500种物种正在濒临灭绝。

BC省政府已经承诺,将在明年的某个时候出台新的濒危物种法,上个星期,一些科学家发表了一份报告,就省政府新法律中应该包含的内容提出来建议。

科学家建议

不列颠哥伦比亚大学 UBC 奥肯那根校区的保护生态学教授卡伦·霍奇斯 (Karen Hodges)说,我们正在努力做的,是要帮助社会找到能够尽量减少人类活动对环境破坏的途径, 有很多地方我们可以改进….. 比如们可以调整资源开采的地点。

该报告中涵括了来自世界各地的例子,其中包括其他国家保护动物栖息地的濒危物种法,以及严格的指导方针。

(Mark Worthing/ Sierra Club B.C.)

第14 届生物多样性公约缔约方大会 (14th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD) )这个月将在埃及开罗举行,届时北不列颠哥伦比亚大学副教授奥斯卡·文特尔及其同行们将在大会上发表他们的研究结果。

