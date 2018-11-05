Photo : A.S Wright

全球荒野所剩无几，加拿大是 5 大荒野保留国之一

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 5 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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地球正在越来越多地丧失自己的原貌，野生土地的面积在不断萎缩，根据新公布的一项具有突破性的研究，加拿大是世界上保留着大部分荒野的5个国家之一。

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(Parks Canada)

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俄罗斯第一，加拿大第二

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根据发表在  “自然”  杂志 (Nature) 上的这一研究，在世界上目前还剩下的荒野中，70%  位于 5 个国家，这 5 个国家是澳大利亚、 美国、巴西、俄罗斯和加拿大，拥有荒野地区最多的是俄罗斯，第二就是加拿大。

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北不列颠哥伦比亚大学 （The University of Northern British Columbia）的生态系统科学和管理副教授奥斯卡·文特尔（Oscar Venter）、昆士兰大学 （The University of Queensland）的研究人员以及野生动物保护协会 （The Wildlife Conservation Society）共同撰写了这一研究报告，研究进行了整整 3 年。

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荒原荒野遭人类破坏

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奥斯卡·文特尔告诉加拿大广播公司，在我们开展这项研究工作之前，人们的普遍看法是荒原荒野非常非常遥远，因此是安全的，不会受到人类活动的太多危害。

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然而，在长达3年的研究结束时，他们发现人类活动已经大大改变了地球上大部分海洋和土地的情况，现在只有13％的海洋和大约 23％的土地仍然可以被定义为野生的。

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Photo : John E. Marriott

研究人员们主要研究了从1993 年至 2009 年间对地球的绘图，图像显示，陆地上 330 万平方公里的完整荒野地区被工业规模的人类活动所侵蚀。

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文特尔说，这个面积大约相当于一个印度。

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他说，人类进入荒野地区，把这些地区用于农业耕作，或开发为居住区，虽然仍有一些生物能存活下来，但许多对人类活动更敏感的物种就彻底消失了。

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大量物种面临灭绝

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奥斯卡·文特尔表示，与其他国家相比，加拿大的很多荒野保持着良好的状态，没有人类活动。

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当然，这与加拿大人口稀少有很大关系。

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Photo : Conservation de la nature Canada

不过，尽管加拿大的荒野地区相对来说比世界其他地方更为安全，但 BC省保护数据中心 （B.C. Conservation Data Centre）的数据显示，加拿大有超过1500种物种正在濒临灭绝。

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BC省政府已经承诺，将在明年的某个时候出台新的濒危物种法，上个星期，一些科学家发表了一份报告，就省政府新法律中应该包含的内容提出来建议。

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科学家建议

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不列颠哥伦比亚大学 UBC 奥肯那根校区的保护生态学教授卡伦·霍奇斯 （Karen Hodges）说，我们正在努力做的，是要帮助社会找到能够尽量减少人类活动对环境破坏的途径， 有很多地方我们可以改进….. 比如们可以调整资源开采的地点。

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该报告中涵括了来自世界各地的例子，其中包括其他国家保护动物栖息地的濒危物种法，以及严格的指导方针。

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(Mark Worthing/ Sierra Club B.C.)

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第14 届生物多样性公约缔约方大会 （14th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD) ）这个月将在埃及开罗举行，届时北不列颠哥伦比亚大学副教授奥斯卡·文特尔及其同行们将在大会上发表他们的研究结果。

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