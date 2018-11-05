加拿大 25个 Rona 店将关门

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美国的家居装修零售商 Lowe’s 将关闭加拿大的31个商店，其中包括在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省、魁北克省、纽芬兰和拉布拉多省营业业绩不佳的Lowe’s商店和Rona商店，同时也将关闭位于美国的20家分店。

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这家总部位于美国北卡罗来纳州的连锁店周一 （11月5日）早上表示，此次关闭是对其业务进行“策略重新评估”的一部分。

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(Alan Diaz/Associated Press)

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Lowe 公司的加拿大分部总裁 Sylvain Prud’homme 说，关闭商店绝不是我们轻易做出的决定，但是，经过详细的商业评估，我们认为这是公司调整未来的正确途径。

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Lowe 目前在北美拥有 2,390 家门店，其中包括在加拿大的 630 家门店。

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在美国各地的 20 个门店已经被立即关闭，加拿大的门店预计将在 2019 年 2 月底关闭，关闭前会保持营业。

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该公司表示，美国各地关闭门店的大多数员工将被安排到附近的其他商店工作，但该公司没有为加拿大工人提供此类担保。

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目前加拿大在 Lowe 品牌下所有商店工作的员工人数超过 28,000 人。

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