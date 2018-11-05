温哥华新市长斯图尔特（CP/Darryl Dyck）

温哥华房地产里的中国钱：新市长面临的挑战

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 5 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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新当选的温哥华市长斯图尔特（Kennedy Stewart）本星期上任了。温哥华的住房是这次市选压倒性的话题。斯图尔特的承诺是在十年内为普通市民修建8万5 千套新住宅，其中2万5千套是廉租房。但是有分析人士认为，如何处理温哥华和“中国钱”的问题，才是新市长面临的最大挑战，也是温哥华未来发展的关键。

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（Natalie Obiko Pearson/Twitter）

温哥华房价过高，中国富豪常遭人诟病。但是另一方面，温哥华的发展，从十九世纪起就有中国资金的注入。彭博新闻社的温哥华记者站负责人皮尔逊（Natalie Obiko Pearson）在接受CBC采访时形容说，温哥华和中国资金的关系“长期，深刻而复杂”。

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来自亚洲的资金彻底改造了温哥华

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她说，中国人把钱带进温哥华，最早可以追溯到从1885年开始实施的人头税。香港回归前后，大批港人移民到加拿大，温哥华以其地理位置成为他们的首选。1988年，李嘉诚斥资3.2亿加元买下温哥华世博园的土地，这是温哥华有史以来最大的一批房地产交易。他在这块地上建起一座座玻璃外墙的高楼，引领了大温高层建筑的发展。更重要的是，这笔交易对香港移民（以及后来的大陆移民）和亚洲资金来说，起到了先头部队的作用。温哥华后来的巨变自那时开始。

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曾有分析人士认为，温哥华市决定把这块地卖给李嘉诚，目的之一就是向亚洲投资者释放信号。如果当初不举行国际拍卖，而是卖给本地开发商，温哥华也许不会是今天这个样子。

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李嘉诚买下温哥华False Creek的土地后，大批香港移民和资金源源到来。(AP Photo/Kin Cheung)

“中国钱”造就了大温的繁华，也造成了房地产市场过热。2016年，BC省政府第一次调查房地产买主的国籍，发现在短短五个星期中有10亿加元外国资金涌入温哥华。这些外国资金大部分来自中国。

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皮尔逊说，两年前谈论买主的国籍在房地产界还会被扣上种族主义的帽子。但是房价问题越来越严重，终于成为今年大温市政选举的中心议题。新市长斯图尔特在竞选时不仅承诺将在十年内修建8万5千套新住房，而且宣布其中至少一半不得用于炒房。另外，他也表示将大幅度提高空屋税。这当然是针对那些买下房子后不住也不租的外国买主的。

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她提醒说，许多限制外国资金的方法属于联邦政府的权限。例如，加拿大政府已经同意和中国政府交换税务信息，这将会大大增加中国公民把“匿名财产”用于加拿大投资同时逃税的难度。

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如果真的堵上了外国资金流入的口子，温哥华还是温哥华吗？

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皮尔逊认为，和其他面临同样问题的城市相比，温哥华的软肋是缺少支柱产业。她刚到温哥华的时候，简直以为全城除了房地产以外没有其他经济行业。现在人们已经意识到经济多样化的重要性，而房价太高的问题正是发展多样化经济的障碍。

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新市长雄心勃勃。但是皮尔逊认为他面临艰巨的挑战。因为归根结底，房地产资金从哪里来是和哪里的经济发展快、哪里的财富创造得多紧密联系在一起的。而这超出了省市政府或联邦政府的控制。她引用一位温哥华企业家的话说，政府的措施可以一时降温，但是不可能让问题彻底消失。

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（RCI with CBC News，Front Burner, Natalie Obiko Pearson, Bethany  Lindsay, Clare  Hennig）

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