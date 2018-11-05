算错账了：27万加拿大退伍军人因会计错误被克扣伤残津贴

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加拿大老兵事务监察官办公室发现，在2002到2010年期间，一个计算错误使27万老兵的伤残津贴和退伍津贴被克扣，其数额达1亿6500万加元。他们当中有相当一部分是二战老兵，许多人现在已经去世。

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自2011年起，这个错误不知被谁纠正了。老兵服务部发放的津贴从那时起恢复了正常，但是老兵们并没有得到赔偿。

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老兵事务监察官办公室在回应CBC采访时解释说，有关人员在计算津贴时没有算上各省的基本税收抵免，因此使津贴数额减少了。监察官帕朗（Guy Parent）说，老兵没有领到他们应得的津贴，对他们本人和他们的家庭都造成了负面影响。他建议联邦政府补发被错误扣除的数额。

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老兵事务部长奥里根（Seamus O’Regan）对监察官表示感谢，并表示将陆续对老兵及后人做出补偿。

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（RCI with CBC News,Murray Brewster， Radio-Canada）

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