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加拿大妇女酗酒问题不断加重

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 6 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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说到酗酒，很多人马上想到的是男人，但有数据表明，在加拿大，妇女酗酒的现象正在增加。

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加拿大首席公共卫生官特蕾莎·谭（Theresa Tam）医生最近表示，她对加拿大妇女饮酒的人越来越多感到担忧。

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2018卫生报告

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首席卫生官公布了2018年加拿大公共卫生状况报告，妇女酗酒是报告的焦点之一。

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虽然报告谈到了致命的阿片类药物危机以及与大麻有关的健康问题，但特蕾莎·谭医生表示，酗酒问题需要引起全国的关注。

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她写道：我们都忽略了这样一个事实，这就是持续存在的酗酒问题所导致的广泛危害。

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女性酗酒死亡率上升

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对这些数字进行更深入的研究显示，在加拿大出现了一种趋势，这就是女性的酗酒死亡率增加的比男性的快。

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这一报告指出，在2011年至2017年期间，女性的酒精死亡率增加了 26%，而同期内男性的死亡率增加了约 5%。

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在10至19岁这个年龄段，女孩酗酒的住院率高于同龄男孩。

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特蕾莎·谭在接受加拿大广播公司的采访时表示，虽然仍然是男性喝酒喝得更多……但女性正在 “迎头赶上”，这确实是一个令人担忧的迹象，女性大量饮酒的比例有所增加。

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她说，研究人员仍在研究其中的原因， 但部分原因可能是女性通过喝酒来排解压力和焦虑。

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她表示，我们需要了解女性喝这么多酒的原因，女性在经历的创伤、性虐待、欺凌方面与男性是不同的，在考虑解决措施时，需要考虑到这些特有因素 。

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酒精与性别平等

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酒精，在西方文化中一直有着重要位置。

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无论是电影还是电视剧，经常可以看到女性角色在一天结束时端着一杯酒放松的情景。

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除了传统的电视和杂志广告之外，通过Facebook和Instagram的快速滚动的葡萄酒广告称葡萄酒是 “妈咪汁”。

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加拿大毒品滥用和成瘾中心 （the Canadian Centre on Substance Use and Addiction） 的高级研究员、政策分析师凯瑟琳·帕拉迪斯 （Catherine Paradis）说，自20世纪90年代以来，供酒商和营销人员就一直瞄准女性。

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她说，这些广告针对妇女也没什么可非议的，但广告中以女性解放运动的借口来向妇女推销酒精令人感到不满。

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她说，我觉得非常令人不安的是，这些广告一直以性别平等为借口，鼓励女性像男人一样喝酒。

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帕拉迪斯表示，对于妇女来说，不可能像男性那样吃得那么多，但酒精行业已经在妇女的脑子里灌输了一种概念，这就是喝酒，是一种性别平等的表达方式。

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政府开始介入

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今年早些时候，一名 14 岁的女孩在学校午休时间因为喝了一瓶含11.9% 酒精的饮料而死亡，之后，联邦政府不得不介入了对含酒精饮料的管理问题。

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(CBC)

加拿大卫生部长的发言人说，在这一悲剧后，我们采取行动，开始限制高甜度酒精饮料中的酒精含量，我们在审核卫生委员会的建议，将在不久的将来推出新法规。

凯瑟琳·帕拉迪斯表示，这是正确的第一步，但政府应该采取更多措施来遏制营销。

加拿大首席卫生官特蕾莎·谭医生表示，要改变消费模式，需要政府的承诺，加拿大通过设立一系列政策，终于减少了烟草消费，也可以通过类似步骤来减少酒精消费。

她说，当然，这需要相当大的努力。

（RCI with Catharine Tunney/CBC）

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