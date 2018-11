加拿大妇女酗酒问题不断加重

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

说到酗酒,很多人马上想到的是男人,但有数据表明,在加拿大,妇女酗酒的现象正在增加。

加拿大首席公共卫生官特蕾莎·谭(Theresa Tam)医生最近表示,她对加拿大妇女饮酒的人越来越多感到担忧。

2018卫生报告

首席卫生官公布了2018年加拿大公共卫生状况报告,妇女酗酒是报告的焦点之一。

虽然报告谈到了致命的阿片类药物危机以及与大麻有关的健康问题,但特蕾莎·谭医生表示,酗酒问题需要引起全国的关注。

她写道:我们都忽略了这样一个事实,这就是持续存在的酗酒问题所导致的广泛危害。

女性酗酒死亡率上升

对这些数字进行更深入的研究显示,在加拿大出现了一种趋势,这就是女性的酗酒死亡率增加的比男性的快。

这一报告指出,在2011年至2017年期间,女性的酒精死亡率增加了 26%,而同期内男性的死亡率增加了约 5%。

在10至19岁这个年龄段,女孩酗酒的住院率高于同龄男孩。

特蕾莎·谭在接受加拿大广播公司的采访时表示,虽然仍然是男性喝酒喝得更多……但女性正在 “迎头赶上”,这确实是一个令人担忧的迹象,女性大量饮酒的比例有所增加。

她说,研究人员仍在研究其中的原因, 但部分原因可能是女性通过喝酒来排解压力和焦虑。

她表示,我们需要了解女性喝这么多酒的原因,女性在经历的创伤、性虐待、欺凌方面与男性是不同的,在考虑解决措施时,需要考虑到这些特有因素 。

酒精与性别平等

酒精,在西方文化中一直有着重要位置。

无论是电影还是电视剧,经常可以看到女性角色在一天结束时端着一杯酒放松的情景。

除了传统的电视和杂志广告之外,通过Facebook和Instagram的快速滚动的葡萄酒广告称葡萄酒是 “妈咪汁”。

加拿大毒品滥用和成瘾中心 (the Canadian Centre on Substance Use and Addiction) 的高级研究员、政策分析师凯瑟琳·帕拉迪斯 (Catherine Paradis)说,自20世纪90年代以来,供酒商和营销人员就一直瞄准女性。

她说,这些广告针对妇女也没什么可非议的,但广告中以女性解放运动的借口来向妇女推销酒精令人感到不满。

她说,我觉得非常令人不安的是,这些广告一直以性别平等为借口,鼓励女性像男人一样喝酒。

帕拉迪斯表示,对于妇女来说,不可能像男性那样吃得那么多,但酒精行业已经在妇女的脑子里灌输了一种概念,这就是喝酒,是一种性别平等的表达方式。

政府开始介入

今年早些时候,一名 14 岁的女孩在学校午休时间因为喝了一瓶含11.9% 酒精的饮料而死亡,之后,联邦政府不得不介入了对含酒精饮料的管理问题。

(CBC)

加拿大卫生部长的发言人说,在这一悲剧后,我们采取行动,开始限制高甜度酒精饮料中的酒精含量,我们在审核卫生委员会的建议,将在不久的将来推出新法规。

凯瑟琳·帕拉迪斯表示,这是正确的第一步,但政府应该采取更多措施来遏制营销。

加拿大首席卫生官特蕾莎·谭医生表示,要改变消费模式,需要政府的承诺,加拿大通过设立一系列政策,终于减少了烟草消费,也可以通过类似步骤来减少酒精消费。

她说,当然,这需要相当大的努力。

(RCI with Catharine Tunney/CBC)

