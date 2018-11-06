隐藏的摄像头正在拍摄银行职员推销信用卡保险（CBC)

隐藏摄像头拍下银行如何懵顾客买信用卡保险

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 6 十一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司电视节目《市场调查》是一个深度报道栏目。在最新一期节目中，它通过隐藏的摄像头拍下了银行工作人员在推销信用卡保险时的不当做法。

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信用卡保险长期以来一直是一个有争议的保险产品。他卖给信用卡持卡人， 称在持卡人失业或生病无法支付信用卡账单时，可以替他们支付信用卡欠债，也称“信用卡账单保险”。这种保险费用很高，保额通常根据持卡人账单的百分比确定，保单中会列出很多不属于保险赔偿的条件。

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消费者权利律师兼公共利益倡导中心执行董事John Lawford（CBC)

消费者权利律师兼公共利益倡导中心（Public Interest Advocacy Centre）的执行董事约翰·劳福德（John Lawford）说： “这种保险很昂贵，规定了很多条件是不能拿到赔偿金的，而且它大部分时间内支付的金额非常小。这个保险产品真的很垃圾”。

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为此，《市场调查》节目组在加拿大几家最大的银行做了秘密采访，使用隐藏的摄像头录下银行员工如何在客户注册新信用卡时推销这种保险。结果看到：有的使用令人可疑的推销策略，有的解释令客户困惑，还有的提供不准确信息。

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在用隐藏的摄像头调查期间，皇家银行是唯一没有提供该产品的银行。

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蒙特利尔银行：职员都说不清的产品

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一名蒙特利尔银行的职员对所销售的保险产品知之甚少，在被要求解释一下什么是信用卡余额保险时，她难以给出清楚的解释，只是说：“这是一种保险……能支付信用卡欠账”。然后抓起一本关于该产品的宣传册大声朗读。

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一名蒙特利尔银行的职员拿起关于该产品的宣传册读给客户（CBC)

帝国商业银行：未经客户许可就添加保险项目

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安装在帝国商业银行的摄像头显示，银行员工在客户还没有答应购买此保险时就已代替客户作出了购买的决定。然后对客户说：“你可以随时取消。这很简单，只需打个电话就行”。但这次的客户坚持说不买这个保险，银行职员才承认她应该先征求客户同意。

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丰业银行：对覆盖范围的误解

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在丰业银行，一名员工提供的有关此保险的解释是不准确的。按他的说法。如果持卡人失业了，银行将偿还整个信用卡余额。而实际上丰业银行的信用卡保险仅支付欠债余额的10％，最高不超过5,000加元。还有的银行只赔付信用卡账单的最低支付额。

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银行职员承认误导客户

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去年，加拿大金融消费者机构（FCAC）对大型银行内部的销售行为进行了为期六个月的审查 ，询问了各主要银行的3,000多名现任和前任员工，很多人都要面临推销产品目标的压力。

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几位正在或曾在加拿大银行工作的客户服务代表也证实，他们曾被要求强力推销这种保险， 公司还为他们规定了销售目标，让他们感觉压力很大。因此，他们有时会在客户不知情的情况下添上这一保险，或不告诉客户保险是可买可不买的，只是按照推销的脚本说：’这张信用卡带有保险”。

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道明银行有一个案例最具代表性。一位顾客在很长时间后才发现自己的账户每月被扣信用卡保险费。而他并没有同意购买此保险， 经过与银行交涉，银行退还了他支付多年的保费约6,000加元。

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今年5月份，消费者监管机构通知联邦议会金融委员会，信用卡余额保险“有问题”，包括推销的方式和保险的条件都具有“高风险”。

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有呼声取缔这一保险项目

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公共利益倡导中心领导人劳福德在观看了《市场调查》隐藏摄像头拍摄的视频后表示，他对银行员工似乎并不了解所销售的产品感到震惊。他说希望加拿大的金融机构能够跟随全球其他几个国家，停止销售信用卡欠债保险。 他说美国银行和澳大利亚银行都已取缔了这一产品。

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