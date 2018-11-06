联邦给市政增加拨款，解决无家可归者问题

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作为全国解决无家可归者计划的一部分，加拿大联邦政府承诺在未来 9 年内为相关市级政府增加拨款 12.5 亿加元。

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加拿大家庭、儿童和社会发展部长 Jean-Yves Duclos 于周一（11月5日）宣布了这一消息，维护无家可归者权利的活动人士和一些市政当局一直在等待这一策略。

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渥太华表示，在今后 9 年内，联邦政府希望通过新增拨款，为诸多无家可归者提供稳定的住处。

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与此同时，联邦政府还计划为协助无家可归者中的原住民提供特别款项，但数额目前还不清楚。

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大城市无家可归者众多

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在加拿大的大城市，无家可归者问题严重。

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根据统计，目前多伦多有大约 5000人无家可归，蒙特利尔大约 3000人，温哥华大约 2000人。

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