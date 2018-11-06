新布伦瑞克一造纸厂排放未经处理的污水被罚350万

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新布伦瑞克省的欧文纸浆和纸业（Irving Pulp and Paper） 因向圣约翰河中排放未经处理的污水遭起诉，星期一被法庭判决罚款350万加元。

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这可以说是加拿大有史以来最严厉的污染处罚案例。其中110万交给致力于保护河流及生态的“加拿大河流研究所”，240万转给联邦政府的一项改善圣约翰河的项目。此外， 该公司还被列入联邦政府创立的“环保违规者名录”中。

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加拿大环境部地区主管罗伯特·罗比肖（Robert Robichaud）说， 他们一直在密切关注欧文造纸厂是否遵守污水排放规则。 因为该公司在1999年到2007年的八年间，曾三次受到警告和处罚。而在2014年6月至2016年8月期间，又多次将未经处理的污水排放到工厂旁边的圣约翰河里， 严重违反了“加拿大渔业保护法”。环境部向法庭起诉该公司有三项违法行为。

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10月初，该公司的代表律师在圣约翰省法院认罪。但提出希望将罚款交给一个慈善团体。该团体的创办人之一是造纸厂的经理欧文。但检察官鲍尔·亚当斯（Paul Adams）说，在与法官评议之后，决定将罚款交给另外两个机构，以便用于更广泛的河流保护项目。

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日前，“加拿大河流研究所”已经收到欧文造纸厂转来的罚款，并将其中大部分用于新布伦瑞克大学的河流保护研究项目。

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欧文造纸厂已经向省环保委员会提交了整改计划，此外今后要每年两次汇报计划的执行情况。

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