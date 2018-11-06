BC 省推出10 加元一天托儿所试点项目

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加拿大的不列颠哥伦比亚 （BC）省上个星期在全省的约50个托儿所启动了一个日托费10加元一天的试点项目。

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大约有1,800名儿童的父母开心地发现，他们付的托儿费一下子少了很多，之前每个孩子每月的托儿费在1000 加元以上，现在掉到了只需200加元一个月。

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BC省儿童保育联盟的发言人Sharon Gregson说，不仅是低收入家庭，有年幼孩子的中产家庭也都高兴坏了。

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省政府拨款 6000 万加元

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提供低价托儿所服务是省新民主党在竞选中做出的承诺之一。

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BC 省政府将向上述试点项目注入 6000 万加元，这一试点将持续一年半左右，在 2020 年 3 月 31 日结束。

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BC 省政府已经实施了一项措施，即根据儿童的年龄来降低儿童的保育费用。

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