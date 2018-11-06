不列颠·哥伦比亚省一名别出心裁的诈骗犯被审判

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不列颠·哥伦比亚省一名男子因用一种特殊的方式偷钱被审判，他的“偷窃”对象是那些青少年冰球队员的父母。

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56岁的洛伦·里根（Loren Reagan）和他的商业伙伴2011年在他们所在的彭迪科顿地区创建了一个冰球协会，叫“奥肯那根精英冰球联合会”。该机构声称为青少年冰球运动员创造到欧洲打比赛的机会，他们会以众筹的方式筹款， 以抽奖的方式选出青少年冰球爱好者，送他们和父母去欧洲参加冰球比赛。

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“奥克那根精英”公司在随后的一年中总共从16家青少年冰球队员家长手中筹集了13万加元。但法庭文件显示，里根和他的商业伙伴只准备拿出1.5万元，用于资助青少年冰球队员去欧洲，而大部分筹款都进了他们私人的口袋。

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检察官向法庭起诉里根犯有欺诈、偷窃和未经申请从事博彩业活动三项罪名。并与辩护方律师协商提出量刑建议：向16个受害者家庭退赔8万加元，短期监禁和两年的缓刑。

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基洛纳法院从昨天开始审理里根及其商业伙伴的特别偷盗案，虽然他已经表示认罪，以换取从轻处罚，但法院还是驳回了他的假释申请。里根将在3月26日再次出庭。

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